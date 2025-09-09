בסוריה דיווחו לאחר חצות לילה (בין שני לשלישי) כי חיל האוויר הישראלי תקף מספר יעדים סמוך חומס, לטקיה ותדמור שבמרכז סוריה.

עד כה לא ברור באלו יעדים מדובר ומה היקף הנזק, בניגוד לחודשים האחרונים - בישראל לא לוקחים אחריות על התקיפות החריגות.

המרכז הסורי לזכויות אדם, הממוקם בלונדון , היה הראשון לדווח על "פיצוצים עזים שאירעו בחומס בתקיפה שכוונה לעבר אתר צבאי בדרום העיר". לדברי המרכז, גם היעדים האחרים היו יעדים צבאיים.

במשרד החוץ של סוריה תקפו את התקיפה המיוחסת לישראל ואמרו: "אנחנו מגנים בחריפות את התוקפנות האווירית הישראלית בכמה אתרים במחוזות חומס ולטקיה. זו הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי ועקרונות מגילת האו"ם. התקיפות מהוות הפרה חמורה של הריבונות הסורית, איום ישיר על ביטחונה ויציבותה האזורית, והן במסגרת סדרה של הסלמה שישראל מנהלת בשטח סוריה.

"סוריה דוחה בתוקף כל ניסיון לפגוע בריבונותה או בביטחונה הלאומי וקוראת לקהילה הבין-לאומית, ובמיוחד למועצת הביטחון - לשאת באחריות המשפטית ולאמץ עמדה ברורה ונחרצת שתשים קץ להתקפות החוזרות ונשנות, באופן שיבטיח את כיבוד ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית".