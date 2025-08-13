כיכר השבת
צפירת הרגעה?

במטרה ליישב את ההדורים: ניסיון פיוס בין שר הביטחון לרמטכ"ל ברקע משבר המינויים

גורמים במערכת הביטחון פועלים להביא את ישראל כ"ץ ואייל זמיר לשולחן אחד – על רקע עימותים בנושאי שיבוצים, אסטרטגיית המלחמה והערכת מצב (ביטחון)

שר הביטחון כץ והרמטכ"ל זמיר (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

ביממה האחרונה מתקיים מאמץ שקט לתאם פגישה בין שר הביטחון, , לבין הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, בניסיון ליישב את המחלוקות המתמשכות ביניהם – כך דווח ב"כאן חדשות". על פי ההערכות, המפגש עשוי להתקיים כבר הערב (רביעי) או לכל המאוחר מחר, לאחר ישיבת הערכת המצב השבועית בקריה בתל אביב שבה ישתתפו השניים.

המשבר בין כ"ץ לזמיר התעצם בשבועות האחרונים סביב סוגיית השיבוצים לדרגת תת־אלוף, כאשר חילוקי הדעות בין הצדדים על שמות המועמדים הובילו לעיכוב בהחלטות. עם זאת, המתיחות בין הרמטכ"ל לדרג המדיני החלה עוד קודם לכן – בעיקר בעקבות החלטת הקבינט המדיני־ביטחוני לכבוש את העיר עזה, החלטה שנעשתה בניגוד להמלצת צה"ל שחשש מפגיעה קשה בחיי החטופים המוחזקים ברצועה.

בשתי הלשכות – של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל – הביעו רצון לסיים את המשבר במהירות, מתוך הבנה שהיערכות מבצעית לתמרון הצפוי מחייבת תיאום מלא בין הדרג המדיני לצבאי.

העימות קיבל תפנית אישית אתמול, כאשר נחשף כי הרמטכ"ל הגיע ללשכת שר הביטחון במטרה לאשר את רשימת המינויים בצבא, אך לא הורשה להיכנס משום שהשר היה בפגישה אחרת. בצה"ל טענו כי הפגישה תואמה מראש, אך זמיר נענה בסירוב בנימוק שהשר עסוק. מנגד, בסביבתו של כ"ץ מסרו כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה מראש שהשר לא פנוי – והרמטכ"ל הגיע בכל זאת.

האם המחלוקות האישיות והמקצועיות יסתיימו בפגישה מתוקשרת או שימשיכו ללוות את מערכת הביטחון בצל המלחמה? התשובה עשויה להתברר בימים הקרובים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר