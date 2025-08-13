ביממה האחרונה מתקיים מאמץ שקט לתאם פגישה בין שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לבין הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, בניסיון ליישב את המחלוקות המתמשכות ביניהם – כך דווח ב"כאן חדשות". על פי ההערכות, המפגש עשוי להתקיים כבר הערב (רביעי) או לכל המאוחר מחר, לאחר ישיבת הערכת המצב השבועית בקריה בתל אביב שבה ישתתפו השניים.

המשבר בין כ"ץ לזמיר התעצם בשבועות האחרונים סביב סוגיית השיבוצים לדרגת תת־אלוף, כאשר חילוקי הדעות בין הצדדים על שמות המועמדים הובילו לעיכוב בהחלטות. עם זאת, המתיחות בין הרמטכ"ל לדרג המדיני החלה עוד קודם לכן – בעיקר בעקבות החלטת הקבינט המדיני־ביטחוני לכבוש את העיר עזה, החלטה שנעשתה בניגוד להמלצת צה"ל שחשש מפגיעה קשה בחיי החטופים המוחזקים ברצועה.

בשתי הלשכות – של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל – הביעו רצון לסיים את המשבר במהירות, מתוך הבנה שהיערכות מבצעית לתמרון הצפוי מחייבת תיאום מלא בין הדרג המדיני לצבאי.

העימות קיבל תפנית אישית אתמול, כאשר נחשף כי הרמטכ"ל הגיע ללשכת שר הביטחון במטרה לאשר את רשימת המינויים בצבא, אך לא הורשה להיכנס משום שהשר היה בפגישה אחרת. בצה"ל טענו כי הפגישה תואמה מראש, אך זמיר נענה בסירוב בנימוק שהשר עסוק. מנגד, בסביבתו של כ"ץ מסרו כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה מראש שהשר לא פנוי – והרמטכ"ל הגיע בכל זאת.

האם המחלוקות האישיות והמקצועיות יסתיימו בפגישה מתוקשרת או שימשיכו ללוות את מערכת הביטחון בצל המלחמה? התשובה עשויה להתברר בימים הקרובים.