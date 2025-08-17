כיכר השבת
אלו היעדים שהותקפו

צה״ל תקף מטרות טרור בעומק תימן במרחב העיר צנעאא׳ | תיעוד

דובר צה"ל מאשר כי צה״ל תקף במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל ובעומק תימן, תשתיות אנרגיה ששימשו את שלטון הטרור החות׳י (צבא)

האש בתחנת הכוח בצנעא (צילום: לפי סעיף 27א)

דובר מאשר הבוקר (ראשון) כי צה״ל תקף במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל ובעומק , תשתיות אנרגיה ששימשו את שלטון הטרור החות׳י.

בסוכנות הידיעות 'רויטרס' דווח על שני פיצוצים שנשמעו סמוך לתחנת כוח בצנעא.

בתימן דווח על "תקיפה באזור תחנת הכוח חזיז שבדרום העיר". מנכ"ל תאגיד החשמל בצנעא, משעל א-ריפי, אמר כי "תחנות החשמל היו נתונות לתקיפה מה שגרם להפסקת חשמל זמנית".

ערוץ "אל-מסירה" המזוהה עם ציטט "מקור בהגנה האזרחית בתימן" שאמר כי "התקיפה כוונה לתחנת הכוח חזיז באזור סנחאן, שבדרום מחוז צנעא. היא כוונה לגנרטורים בתחנה, מה שגרם לעצירת פעילותה. הצוותים שלנו פועלים לכיבוי השריפה שנגרמה".

"התקיפות בוצעו לנוכח תקיפות חוזרות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגורי טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינה", נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר בהודעה כי "שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה של המשטר האיראני על מנת לפגוע במדינת ישראל ובנות בריתה. שלטון הטרור מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת הכוח ופעילות טרור נגד מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

"צה״ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות ונשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד אזרחי מדינת ישראל ונחוש להמשיך ולפגוע בעוצמה בכל איום על המדינה, בכל מרחב בו ידרש".

