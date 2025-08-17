תיעוד המעצר (צילום: רשתות פלסטיניות)
לאור יום
תוך 30 שניות: מסתערבים 'שלפו' מבוקשים במחנה פליטים סמוך לרמאללה | תיעוד
הפלסטינים פרסמו היום תיעוד דרמטי ממצלמות אבטחה בו נראה כוח מסתערבים ישראלי 'שולף' מבוקשים בכניסה למחנה הפליטים אל-עמארי באל-בירה | בתיעוד הדרמטי נראים המסתערבים פורקים באמצע הכביש, ותוך כחצי דקה כבר היו בדרכם החוצה - עם העצורים | צפו בתיעוד (צבא)
