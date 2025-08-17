כיכר השבת
תוך 30 שניות: מסתערבים 'שלפו' מבוקשים במחנה פליטים סמוך לרמאללה | תיעוד

הפלסטינים פרסמו היום תיעוד דרמטי ממצלמות אבטחה בו נראה כוח מסתערבים ישראלי 'שולף' מבוקשים בכניסה למחנה הפליטים אל-עמארי באל-בירה | בתיעוד הדרמטי נראים המסתערבים פורקים באמצע הכביש, ותוך כחצי דקה כבר היו בדרכם החוצה - עם העצורים | צפו בתיעוד (צבא)

תיעוד המעצר (צילום: רשתות פלסטיניות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

