בדרום הרצועה: כוחות כפיר השמידו משגרי רקטות שכוונו לישראל

בהכוונת אמ"ן ושב"כ, כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר איתרו ותקפו ברצועת עזה מספר משגרי רקטות אשר כוונו לשטח מדינת ישראל | במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בצפון ובמרכז רצועת עזה להשמדת תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור בעל ובתת קרקע ולחיסול מחבלים (צבא)

פעילות כוחות צה"ל בדרום הרצועה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ"ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה. במהלך פעילות של כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר ביממה האחרונה בדרום רצועת עזה, הכוחות זיהו ותקפו מספר משגרי רקטות אשר כוונו לשטח מדינת ישראל.

במקביל, דובר צה"ל מסר כי כוחות אוגדה 99 ממשיכים לפעול בצפון ובמרכז רצועת עזה להשמדת תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור בעל ובתת קרקע ולחיסול מחבלים.

במהלך היממה האחרונה, חטיבת האש (990) תקפה מספר מטרות צבאיות על מנת לסייע לפעילות הלוחמים במרחב.

בנוסף, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול בדרום הרצועה לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות צבאיות תוך הגנה על המרחב

