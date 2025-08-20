כיכר השבת
דיווחים בעזה: חוסל המחבל המתועב שהנחה "טקס" לשחרור חטופים

כלי תקשורת ברצועת עזה דיווחו הלילה כי רסאן האני סלוט שהשתתף רעול פנים ב"טקס" הציני של חמאס בפעימת השחרור של אלי שרעבי, אור לוי ואוהד בן עמי בדיר אל-בלח, חוסל בתקיפה מהאוויר (חדשות)

המחוסל ימ"ש (צילום: רשתות פלסטיניות)

מקורות המזוהים עם דיווחו הלילה (בין שלישי לרביעי) כי צה"ל חיסל לאחרונה את המפקד בארגון הטרור, ר'סאן האני סלות, ממרכז רצועת עזה. לפי הדיווחים, הוא נהרג בתקיפה מהאוויר בדיר אל-בלח.

מדובר במחבל חמאס שהיה אחד ממנהלי טקסי התעמולה, שבהם שוחררו חטופים בעסקה האחרונה. סלות הקריא סיסמאות תעמולה בטקס ב-8 בפברואר, שבו שוחררו אוהד בן עמי, אלי שרעבי ואור לוי. לפי מקורות פלסטיניים, סלות הוא מי שניהל את הטקס בעודו רעול פנים ועטוף בכאפייה ירוקה.

טקס השחרור של אליהו שרעבי, אוהד בן-עמי ואור לוי (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

כזכור, במהלך הטקס המזעזע, שאותו ניהל סלות, החטופים נאלצו לעלות לבמה ולהקריא מסרים מטעם ארגון הטרור. נוסף על כך, הוענקו להם באותו זמן "תעודות שחרור", כאקט ציני נוסף. המראה של שלושת החטופים הכחושים עורר זעזוע רב בישראל ובעולם, בשל ההרעבה שעברו בימי השבי במנהרות.

