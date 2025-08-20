דיווחים בעזה: חוסל המחבל המתועב שהנחה "טקס" לשחרור חטופים

מקורות המזוהים עם חמאס דיווחו הלילה (בין שלישי לרביעי) כי צה"ל חיסל לאחרונה את המפקד בארגון הטרור, ר'סאן האני סלות, ממרכז רצועת עזה. לפי הדיווחים, הוא נהרג בתקיפה מהאוויר בדיר אל-בלח.

מדובר במחבל חמאס שהיה אחד ממנהלי טקסי התעמולה, שבהם שוחררו חטופים בעסקה האחרונה. סלות הקריא סיסמאות תעמולה בטקס ב-8 בפברואר, שבו שוחררו אוהד בן עמי, אלי שרעבי ואור לוי. לפי מקורות פלסטיניים, סלות הוא מי שניהל את הטקס בעודו רעול פנים ועטוף בכאפייה ירוקה.