השב"כ והמשטרה תפסו הערב (ראשון) לאחר מרדף, שישה חשודים בתל אביב בחשד שתכננו לבצע פיגוע. החקירה עוד בראשיתה והאירוע בבדיקה. בשלב זה כוחות הביטחון מבצעים עליהם חיפוש ובוחנים את נסיבות האירוע.

כל החשודים, תושבי שכם, נעצרו באזור הטיילת בנמל תל אביב ע"י כוחות ימ"מ של המשטרה וצוות טקילה של שב"כ. הכוחות לא איתרו אמל"ח בסביבת החשוד. על פי הדיווחים, בשעות האחרונות עלו התראות לגביהם והם נעצרו.

על פי דיווח של ברהנו דגניה בחדשות 12, כבר סביב השעה שבע בערב התקבל מודיעין קונקרטי על תושב שכם שבדרכו לבצע פיגוע. כוחות המשטרה, יחד עם צוות טקילה של השב"כ, הוקפצו - ופתחו במצוד נרחב עם מסוק משטרתי.

הכוחות החלו לסרוק באזור הטיילת בתל אביב בשל אינדיקציות שהחשודים בצפון העיר. מפקד המחוז ניצב חיים סרגרוף הקים חפ"ק באזור הטיילת ומשם הוא ואנשי השב"כ ניהלו את האירוע. לאחר שעות של מצוד, החשודים נלכדו כשהכוחות הגיעו אליהם - והשישה הועברו לחקירה בשב"כ

מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר במהלך פעילות משותפת של משטרת ישראל והשב"כ נעצרו בתל אביב 2 חשודים שוהים בלתי חוקיים. הם מועברים להמשך חקירה".

בחודש ינואר האחרון אירע פיגוע דקירה בנחלת בנימין בתל אביב, בו נפצעו ארבעה בני אדם במצב בינוני וקל. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים איכילוב בעיר. המחבל, תושב מרוקו שהחזיק בגרין קארד אמריקני, דקר, המשיך בריצה לרחוב גרוזנברג - ונורה למוות. המנטרלים היו שלושה לוחמים ששמעו את הצעקות וירדו לרחוב מאחד הבניינים.