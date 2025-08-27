בדרך לכיבוש הרצועה: בצה"ל הודיעו היום (רביעי) כי במסגרת המאמצים להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה בהתאם להנחיית הדרג המדיני ובמקביל להיערכות לקליטת אוכלוסייה בדרום הרצועה, בימים הקרובים תסתיים הקמת שני מרכזים נוספים לחלוקת מזון וסיוע הומניטרי בדרום רצועת עזה.

על פי ההודעה "עם סיום העבודות, יופעלו בסך הכל חמישה מרכזי חלוקת מזון - בשטח רצועת עזה.

על פי התכנון: מתחם החלוקה בשכונת תל אל סולטן, יוחלף על ידי שני המתחמים שמוקמים בימים אלו בדרום הרצועה במטרה לשפר את המענה ואת בטיחות החלוקה.

בנוסף נאמר כי "תהליך הקמת מרכזי החלוקה מתקיים בחודשים האחרונים, בהובלת הדרג המדיני מול הממשל האמריקאי ובאמצעות פיקוד הדרום בצה״ל ומתפ״ש".

בסיום ההודעה נאמר כי "צה״ל באמצעות מתפ״ש ובהתאם להנחיות הדרג המדיני, ימשיך לאפשר מענה הומניטרי ברצועת עזה תוך נקיטת מירב המאמצים הנדרשים על מנת להבטיח חלוקת מזון סדורה לתושבי רצועת עזה ולוודא שהסיוע ההומניטרי לא יגיע לידי ארגון הטרור חמאס".