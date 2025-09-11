לפנות בוקר: החות'ים שיגרו טיל, אזעקות הופעלו במצפה רמון 

אזעקות הופעלו לפנות בוקר (חמישי) בדרום הארץ בשל שיגור של החות'ים מתימן, הטיל יורט בהצלחה וב"ה לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

בשעה 05:40 הודיע דובר צה"ל כי: "צה"ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום".

בשעה 05:44 הופעלו אזעקות בהר הנגב, מצפה רמון, בית סוהר נפחא, פארן, שיטים וכושי רמון.

שמונה דקות לאחר מכן הודיע דובר צה"ל כי: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".

דובר מד"א עדכן: "בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל".

כזכור, חיל האוויר פתח אתמול (רביעי), בסמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים, בסדרת תקיפות בצנעא בירת תימן - כנגד יעדים של ממשל הטרור החות'י.

המתקפה הפעם מגיעה לאחר חיסול צמרת ההנהגה של ארגון הטרור לאחרונה, וברקע התמשכות הירי לעבר ישראל, כולל בימים האחרונים. כמו כן, התקיפה נערכת מעט יותר מיממה בלבד לפני התקיפה בדוחא בירת קטאר, שם התקיפה כוונה כנגד בכירי חמאס.

לפי דיווחים, יעדי התקיפה היום היו מחנות צבאיים של החות'ים, לצד מתחם אחסון דלקים ומתחם מטה מחלקת ההסברה של ארגון הטרור.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י, במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים" ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו".

דובר צה"ל פירט בהמשך הערב כי "צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחבים צנעא ואל-ג'וף שבתימן. בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים בהם זוהו פעילים צבאיים של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של שלטון הטרור. התקיפות בוצעו נוכח תקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".