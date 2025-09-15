כיכר השבת
חיבל בכלי הנדסי

דיווח: חמוש הצליח לחדור למוצב צה"לי בסוריה - ונתפס ע"י המקומיים לאחר שברח

תקרית חריגה אירעה במוצב צה"ל בכתר החרמון, כאשר מחבל הגיע למוצב באין מפריע, הוא חיבל בכלי הנדסי של הכוחות שחנה ליד שער המוצב, ואף הצליח לברוח מבלי שהלוחמים תפסו אותו |בחלוף שעה קלה הוא נתפס על ידי צעירים דרוזים מכפר סורי קרוב והם העבירו אותו לכוחות הצבא ומשם לחקירת שב"כ (צבא)

כוחות צה"ל בסוריה (צילום: דובר צה"ל)

תקרית חריגה ומדאיגה אירעה לפני כשבועיים, כאשר פעיל טרור חמוש בנשק שמזוהה עם דאעש, נעצר בגבול עם לאחר שהצליח לחדור למוצב צה"לי בכתר החרמון, בצד הסורי של הגבול.

על פי הדיווח של יואב זיתון ב-ynet, האירוע החריג התרחש לפני כשבועיים, בגזרה של החרמון הסורי שצה"ל כבש ללא קרב לפני כעשרה חודשים. כאשר המחבל הגיע למוצב צה"ל באין מפריע, הוא חיבל בכלי הנדסי של הכוחות שחנה ליד שער המוצב, ואף הצליח לברוח מבלי שהלוחמים תפסו אותו.

בחלוף שעה קלה הוא נתפס על ידי צעירים דרוזים מכפר סורי קרוב. לפי החשד הם הכו אותו נמרצות ורק לאחר מכן העבירו אותו לכוחות הצבא ומשם לחקירת שב"כ.

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל עקב במשך כשבוע אחר התנהלות המוצב, שאויש על ידי כוח מילואים, וכאשר מצא שעת כושר הגיע אליו לפגוע באחד הדחפורים.

התקרית במוצב בפסגת החרמון, בגובה 2,800 מטרים, מתרחשת כאשר צה"ל עדיין מתבסס במרחב הסורי. בקו הרכס שמצפון לחרמון הסורי עדיין פועלים נתיבי הברחות שונים מסוריה ללבנון, והפעילות של צה"ל באזור אמורה לשבש זאת.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדיווח: "לפני כשבועיים, אדם החשוד כמחבל פגע בכלי הנדסי בסמוך למוצב צה"ל בדרום סוריה. החשוד נתפס על ידי תושבים בכפר הסמוך והובא לכוחות צה"ל, הוא נעצר והועבר לחקירה. האירוע תוחקר והלקחים הופקו. הנ"ל עדיין נמצא בחקירה ומטבע הדברים לא ניתן לפרט מעבר לכך בשלב זה.

בימים אלו מבוצעות עבודות משמעותיות בכלל המוצבים החדשים לבנייה של תשתיות מוצב עמדות, תעלות ואמצעים. כמו כן, מועברים כלל הלקחים מהאירוע וכן מתקיימים תרגילים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר