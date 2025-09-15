תקרית חריגה ומדאיגה אירעה לפני כשבועיים, כאשר פעיל טרור חמוש בנשק שמזוהה עם דאעש, נעצר בגבול עם סוריה לאחר שהצליח לחדור למוצב צה"לי בכתר החרמון, בצד הסורי של הגבול.

על פי הדיווח של יואב זיתון ב-ynet, האירוע החריג התרחש לפני כשבועיים, בגזרה של החרמון הסורי שצה"ל כבש ללא קרב לפני כעשרה חודשים. כאשר המחבל הגיע למוצב צה"ל באין מפריע, הוא חיבל בכלי הנדסי של הכוחות שחנה ליד שער המוצב, ואף הצליח לברוח מבלי שהלוחמים תפסו אותו.

בחלוף שעה קלה הוא נתפס על ידי צעירים דרוזים מכפר סורי קרוב. לפי החשד הם הכו אותו נמרצות ורק לאחר מכן העבירו אותו לכוחות הצבא ומשם לחקירת שב"כ.

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל עקב במשך כשבוע אחר התנהלות המוצב, שאויש על ידי כוח מילואים, וכאשר מצא שעת כושר הגיע אליו לפגוע באחד הדחפורים.

התקרית במוצב בפסגת החרמון, בגובה 2,800 מטרים, מתרחשת כאשר צה"ל עדיין מתבסס במרחב הסורי. בקו הרכס שמצפון לחרמון הסורי עדיין פועלים נתיבי הברחות שונים מסוריה ללבנון, והפעילות של צה"ל באזור אמורה לשבש זאת.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדיווח: "לפני כשבועיים, אדם החשוד כמחבל פגע בכלי הנדסי בסמוך למוצב צה"ל בדרום סוריה. החשוד נתפס על ידי תושבים בכפר הסמוך והובא לכוחות צה"ל, הוא נעצר והועבר לחקירה. האירוע תוחקר והלקחים הופקו. הנ"ל עדיין נמצא בחקירה ומטבע הדברים לא ניתן לפרט מעבר לכך בשלב זה.

בימים אלו מבוצעות עבודות משמעותיות בכלל המוצבים החדשים לבנייה של תשתיות מוצב עמדות, תעלות ואמצעים. כמו כן, מועברים כלל הלקחים מהאירוע וכן מתקיימים תרגילים".