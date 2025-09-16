תרגיל של אוגדת יהודה ושומרון להגברת מוכנות הכוחות הושלם אתמול (שני) ובמהלכו תורגלו מספר תרחישים.

בתרגיל בהובלת פיקוד המרכז, תורחשו אירועי קיצון ותורגלה ההגנה על הצירים והישובים ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר.

מפקדת האוגדה והחטיבות המרחביות תרגלו מגוון רחב של אירועים מורכבים במקביל, ניהול מערך הפיקוד והשליטה, תקיפות מהאוויר ומיצוי המודיעין בזמן אמת, על מנת לסנכרן את המערכים השונים, להיערך בהתאם לתרחישי האמת ולצורך תכנון מבצעי אופרטיבי.

דובר צה"ל מציין כי התרגיל תוכנן מראש והתקיים כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2025 ומהווה נדבך נוסף בהערכות פיקוד המרכז לאירועי תפנית והסלמה בהתאם להערכת המצב.