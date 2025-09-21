כיכר השבת
תאונה בעזה: 8 לוחמים נפצעו בהתהפכות ג'יפ - שעות אחרי חיסול מחבל בכיר בחמאס

8 לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר בתאונת דרכים מבצעית בפאתי העיר עזה, כאשר האמר צבאי התהפך. מצבם של שני לוחמים הוגדר בינוני, בעוד שישה נוספים נפצעו באורח קל. הלוחמים, שהועברו לבית החולים "ברזילי" באשקלון, משתייכים לצוות הקרב של חטיבת כפיר | אמש, במרחב העיר עזה, מטוס קרב של חיל האוויר בהכוונת אוגדה 98, תקף וחיסל את מאגד אבופקידו סלמיה, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס (צבא)

סינק של מפקד פלוגה בחטיבת כפיר, רב-סרן ע. (צילום: דו"צ )

שני לוחמי נפצעו הבוקר (ראשון) באורח בינוני ועוד שישה נפצעו קל, לאחר שהאמר צבאי התהפך בפאתי העיר עזה. צוותי רפואה העניקו ללוחמים טיפול ראשוני במקום האירוע, והם פונו לבית החולים "ברזילי" באשקלון להמשך טיפול.

הלוחמים המעורבים בתאונה הם חלק מצוות הקרב החטיבתי של חטיבת כפיר, שהחלה בימן רצועת עזה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה במצבו.אתים אלה את פעילותה הקרקעית ברצועה. מצה"ל נמסר כי נסיבות התאונה נמצאות בבדיקה.

תקרית זו מצטרפת לאירוע נוסף שאירע אמש (שבת), בו נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני מירי צלף בצפומול, במרחב העיר עזה, מטוס קרב של חיל האוויר בהכוונת אוגדה 98, תקף וחיסל את מאגד אבופקידו סלמיה, מחבל בזרוע הצבאית של .

במסגרת תשימש כצלף בארגון הטרור חמאס, סלמיה התכוון להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל במרחב העיר עזה בטווח הזמן המיידי.

טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

ברקע האירועים, כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את פעילותם במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'" בעיר עזה. ביממות האחרונות, הכוחות פועלים לכיתור העיר, ודיווחו על חיסול של למעלה מ-30 מחבלים. בנוסף, אותרו אמצעי לחימה ותשתיות תת-קרקעיות במבנים אזרחיים, כאשר במקביל בוצעו עשרות תקיפות אוויריות על מטרות טרור.

