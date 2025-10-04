אירוע חריג אירע ביממה האחרונה בסוריה כאשר שני חמושים סורים שהגיעו על אופנועים הותירו את נשקם בכפר כודנא בגולן הסורי וברחו לאחר שכוח של צה"ל ניגש לבדוק אותם. מדובר באזור בו אסורה נוכחות חמושה, למעט של המשטרה הסורית. זהותם וכוונתם נבדקת בצה"ל.

על פי הודעת דובר צה"ל, רחפן של הכוח זיהה את המחבלים, שהגיבו במנוסה רגלית והשאירו מאחוריהם את כלי הנשק והאופנוע. כוחות צה"ל, בליווי לוחמי יחידת 504, קפצו למקום והחלו בתחקור חשודים בכפר הסמוך. עד כה לא נעצרו חשודים.

לוחמי צה"ל ממשיכים במעקב אחר החשודים ומבצעים סריקות במרחב למניעת פיגועים נוספים".

על פי דיווח של הכתב הצבאי ינון יתח, שני מחבלים על אופנוע התקרבו אתמול אחרי הצהריים למוצב סמוך לכפר כודנא בדרום סוריה, והתמקמו מאות מטרים מהש.ג - כשבידיהם קלאצ'ניקובים, אמל"ח ואמצעי תצפית.

רחפן של הכוח זיהה את המחבלים והתקרב לעברם - הם נמלטו רגלית והשאירו את כלי הנשק והאופנוע מאחוריהם. כוחות קפצו למקום בליווי לוחמי 504 שהחלו לתחקר חשודים בכפר - עד כה, ללא עצורים.