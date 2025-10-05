פעילות כוחות צה"ל

התחממות בגזרה? דובר צה"ל מפרסם הערב (ראשון) כי מוקדם יותר היום, כוחות צה״ל מחטיבת אפרים זיהו מספר חשודים אשר יידו אבנים לעבר גדר ההפרדה ולעבר עמדה צבאית סמוך לקלקיליה.