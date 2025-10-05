כיכר השבת
בחטיבת עציון

זריקות אבנים, ופגיעה בתשתיות ביטחוניות - זה מה שמתרחש בגדר ההפרדה

מחבלים יידו אבנים לעבר גדר ההפרדה ולעבר עמדה צבאית סמוך לקלקיליה, בצה"ל פתחו באש - "זוהתה פגיעה" | במקביל, נרשמו מספר תקריות בחטיבת עציון, לאחר שפלסטינים חצו את גדר ההפרדה ואף פגעו בתשתיות ביטחוניות (צבא)

פעילות כוחות צה"ל

התחממות בגזרה? דובר מפרסם הערב (ראשון) כי מוקדם יותר היום, כוחות צה״ל מחטיבת אפרים זיהו מספר חשודים אשר יידו אבנים לעבר גדר ההפרדה ולעבר עמדה צבאית סמוך לקלקיליה.

לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד, במהלכו ביצעו ירי לעבר החשודים, בהודעת צה"ל נאמר כי "זוהתה פגיעה".

במקביל, בחטיבת עציון לוחמי יחידת דובדבן במילואים זיהו מספר פלסטינים אשר ניסו לחצות את גדר ההפרדה, מיד הם ביצעו נוהל מעצר חשוד, וסיכלו תוך דקות ספורות את חצייתם.

בצה"ל מציינים כי במהלך השבוע האחרון, לוחמי יחידת דובדבן במילואים ולוחמי יחידה 636 סיכלו מספר ניסיונות של פלסטינים לחצות את גדר ההפרדה, ולפגוע בתשתיות ביטחוניות במרחב תוואי אל מונטאר שבחטיבת עציון.

בסיום ההודעה נאמר כי "פעילות הלוחמים מבוצעת כחלק ממאמץ צה״ל לבלימת מסתננים מאיו״ש למניעה ולסיכול טרור".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

