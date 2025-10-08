במסגרת פעילות משותפת של שב"כ וצה"ל, הותר היום (רביעי) לפרסום, כי לאחרונה נתפס משלוח נוסף של אמצעי לחימה שמקורם באיראן, אשר היה מיועד לפעילים ביהודה ושומרון.

המשלוח שנתפס הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם רקטות נ.ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים. תפיסה זו מצטרפת לסיכול של הברחת משלוחי אמל"ח דומים שנחשפו ב-25 במרץ ו-27 בנובמבר 2024.

במהלך החודשים האחרונים נעצר ע"י שב"כ וצה"ל סוחר אמל"ח תושב אזור רמאללה. במסגרת חקירת הפרשה, התקבל מידע על קשר משמעותי בינו לבין מבריחי אמל"ח. פעילות של שירות הביטחון הכללי הובילה לאיתור המשלוח והמעורבים בהחזקתו.

מצבור האמל"ח שנתפס נשלח לפעילי טרור ביהודה ושומרון על ידי אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה האיראניים, בראשו עמד עד לאחרונה ג'ואד ע'פארי, וכן יחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס, בפיקודו של אצע'ר באקרי.

פעילות סיכול זו הנה חלק ממערכה כוללת למול מבריחי האמל"ח, אשר במסגרתה חיסלו צה"ל ושב"כ בלבנון ביולי האחרון את קאסם אלחסיני ומחמד שעיב, לבנונים שפעלו תחת כוח קודס והיו מעורבים בשילוח האמל"ח והכוונת הפעילות בשטחי יהודה ושומרון.

פירוט משלוח האמל"ח שנתפס

29 כלימגורים

⁠4 רחפנים (מתוכם 2 רחפני נפץ)

⁠15 רקטות נ.ט. + מטול RPG (ושלושה רש"קים)

⁠20 רימוני יד

53 אקדחים

7 רובי סער מסוגים שונים

9 מקלעים

⁠750 כדורי אקדח

משב"כ נמסר: "משלוח זה, כמו קודמיו, הינו חלק ממאמץ איראני מתמשך לערעור היציבות הביטחונית באזור, באמצעות חימוש חוליות טרור בשטח, שמטרתן לממש תקיפות כנגד ישראלים וכוחות צה"ל".

עוד נמסר: "שירות הביטחון הכללי וצה"ל ימשיכו לפעול בנחישות כדי לנטר ולסכל כל ניסיון איראני להברחת אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון, במטרה לשמור על ביטחון האזרחים והכוחות באזור".