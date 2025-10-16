כיכר השבת
גופתו הושבה מהרצועה

בצה"ל בוחנים: תמיר נמרודי ז"ל נהרג במהלך ניסיון חיסול מח"ט עזה של חמאס

יממה לאחר שגופתו זוהתה, בצה"ל בוחנים האם החייל תמיר נמרודי ז"ל נהרג במהלך תקיפת צה"ל בה חוסל מח"ט עזה של חמאס כחודש לאחר מתקפת הפתע (חדשות)

תמיר נמרודי (צילום: באדיבות המשפחה)

בישראל נמשכת החקירה בניסיון לחשוף את נסיבות מותו של חייל צה"ל תמיר נמרודי ז"ל, שנחטף בחיים לרצועת וגופתו הושבה שלשום לקבר ישראל.

ב'חדשות 12' דווח כי "אחד הכיוונים המרכזיים שנבדקים הוא האפשרות שנהרג כתוצאה מהפצצה של חיל האוויר על מקום המסתור שבו שהה מפקד חטיבת עזה של חמאס, אחמד ר'נדור, חודש לאחר פרוץ המלחמה".

יצוין כי חיסולו של ר'נדור הביא למותם של שלושה חטופים נוספים – רב"ט ניק בייזר ז"ל, סמל רון שרמן ז"ל ואליה טולדנו ז"ל.

כזכור, מטה משפחות החטופים עדכן אתמול כי תמיר נהרג מאש : "תמיר נחטף מבסיסו בחיים ונהרג מהפצצות צה״ל בשבי".

משפחתו של תמיר מסרה: "אחרי שנתיים של חוסר וודאות מייסר, מלא בתקווה ורצון לסיום אחר, קיבלנו את ההודעה הקשה על זיהויו של תמיר האהוב שלנו.

"תמיר הושב לישראל למנוחת עולמים. אנחנו ברגעי כאב והתכנסות, אבל אנחנו לא נעזוב את משפחות החטופים והחטופה עד השבת החטוף האחרון".

תמיר הי"ד בן ה-20 נחטף בשמחת תורה מבסיס בעוטף עזה, שם שירת. הוא נחטף עם שני חיילים נוספים שנרצחו בשבי וגופותיהם חולצו בידי צה"ל לפני מספר חודשים - רון שרמן וניק בייזר.

לא נשכח ולא נסלח על מה שעשו העמלקים האלו חובה להשמיד אותם
יחיאל

