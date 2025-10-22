כיכר השבת
"שפל מביך בגיוס"

אחרי שנים של דשדוש במספר המתגייסים - האם הפלוגה החרדית בדרך להיסגר?

בצה"ל שוקלים לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי, בשל חוסר גיוס ודשדוש עקבי במספר המתגיסיים לפלוגה | בצה"ל שקלו ברצינות - לסגור את הפלוגה עוד לפני ה-7.10, אך חשבו שאולי בשל המלחמה אחוז המתגייסים ליחידה יעלה באופן דרמטי (צבא)

חיילים חרדים (צילום: מאיר לביא)

בדרך לסגירה? לאחר מספר שנים של דששוש במסר החרדים המתגייסים ליחידה, ב שוקלים לאחרונה ברצינות לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי. כך על פי הפרסום הערב (רביעי) כאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאי יאיר אטינגר, המסלול החרדי בגבעתי הוא אחד ממסלולי הח"יר החרדים, בדומה לנצח יהודה, פלוגת ח"ץ צנחנים, וחטיבת החשמונאים, אך דווקא את המסלול בגבעתי בצה"ל שוקלים לסגור אותו, בשל אי עמידה ביעדי הגיוס.

על פי הפרסום בכאן, כבר לאחרונה הוחלט בזרוע היבשה שלא לפתוח מחזור חדש של מתגייסים למסלול תומר בגבעתי, בשל המספרים המביכים שצה"ל הצליח לגייס במחזור הקודם - שהגיע רק ל-13 חיליים.

במקביל, במערכות הגיוס החרדיות מעריכים כי הפלוגה צפויה להיסגרכבר בקרוב, אך ההחלטה הרשמית טרם התקבלה. נציין שבצה"ל כבר כמעט החליטו בעבר על סגירת היחידה, אך לאחר שחשבו כי בצל המלחמה - הפלוגה תוכל להביא אליה חרדים נוספים, נמנעו בצה"ל מלחרוץ את גורלה.

