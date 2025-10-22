בדרך לסגירה? לאחר מספר שנים של דששוש במסר החרדים המתגייסים ליחידה, בצה"ל שוקלים לאחרונה ברצינות לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי. כך על פי הפרסום הערב (רביעי) כאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאי יאיר אטינגר, המסלול החרדי בגבעתי הוא אחד ממסלולי הח"יר החרדים, בדומה לנצח יהודה, פלוגת ח"ץ צנחנים, וחטיבת החשמונאים, אך דווקא את המסלול בגבעתי בצה"ל שוקלים לסגור אותו, בשל אי עמידה ביעדי הגיוס.

על פי הפרסום בכאן, כבר לאחרונה הוחלט בזרוע היבשה שלא לפתוח מחזור חדש של מתגייסים למסלול תומר בגבעתי, בשל המספרים המביכים שצה"ל הצליח לגייס במחזור הקודם - שהגיע רק ל-13 חיליים.

במקביל, במערכות הגיוס החרדיות מעריכים כי הפלוגה צפויה להיסגרכבר בקרוב, אך ההחלטה הרשמית טרם התקבלה. נציין שבצה"ל כבר כמעט החליטו בעבר על סגירת היחידה, אך לאחר שחשבו כי בצל המלחמה - הפלוגה תוכל להביא אליה חרדים נוספים, נמנעו בצה"ל מלחרוץ את גורלה.