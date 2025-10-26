שנה למבצע "ימי תשובה": דובר צה"ל מפרסם היום (ראשון) תיעודים בלעדיים וראשוניים מהמבצע לפני כשנה, שפגע ביכולות הטילים האיראנים והרחיב את חופש הפעולה לקראת מבצע "עם כלביא"
היום לפני שנה, השלים צה״ל את מבצע "ימי תשובה". במסגרת המבצע הותקפו על ידי חיל האוויר באופן מדויק וממוקד בהכוונת אגף המודיעין מטרות צבאיות במספר מרחבים באיראן כתגובה להתקפות המשטר האיראני לעבר מדינת ישראל בחודשים שקדמו לכך.
במבצע "ימי תשובה" הותקפו אמצעי ייצור של טילים בליסטיים שנועדו לפגוע במדינת ישראל. בנוסף, צה״ל השמיד מספר מערכי טילי קרקע-אוויר מתקדמות, פעולה אשר הרחיבה את חופש הפעולה האווירי בשמי איראן.
הצלחת התקיפה העניקה יתרון מבצעי ליציאה למבצע "עם כלביא".
צפו בתיעוד שמפרסם היום צה"ל.
0 תגובות