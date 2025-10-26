תיעוד ראשון מהמבצע "יש שם משגר, בהצלחה" | רמז לאיראן? דובר צה"ל מפרסם תיעודים יוצאי דופן דובר צה"ל פרסם היום תיעודים יוצאי דופן ממבצע "ימי תשובה" לפני כשנה, במהלכו תקף צה"ל משגרים איראניים | לפי צה"ל, מבצע ימי תשובה היה תקדים חשוב למבצע "עם כלביא", במהלכו השמידה ישראל יכולות נוספות של איראן - כולל אלו הגרעיניות | צפו בתיעוד מלב איראן (חדשות, צבא)

בס בני סולומון כיכר השבת | 19:10