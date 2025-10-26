כיכר השבת
תיעוד ראשון מהמבצע

"יש שם משגר, בהצלחה" | רמז לאיראן? דובר צה"ל מפרסם תיעודים יוצאי דופן 

דובר צה"ל פרסם היום תיעודים יוצאי דופן ממבצע "ימי תשובה" לפני כשנה, במהלכו תקף צה"ל משגרים איראניים | לפי צה"ל, מבצע ימי תשובה היה תקדים חשוב למבצע "עם כלביא", במהלכו השמידה ישראל יכולות נוספות של איראן - כולל אלו הגרעיניות | צפו בתיעוד מלב איראן (חדשות, צבא) 

(צילום: דובר צה"ל)

שנה למבצע "ימי תשובה": דובר צה"ל מפרסם היום (ראשון) תיעודים בלעדיים וראשוניים מהמבצע לפני כשנה, שפגע ביכולות הטילים האיראנים והרחיב את חופש הפעולה לקראת מבצע "עם כלביא"

היום לפני שנה, השלים צה״ל את מבצע "ימי תשובה". במסגרת המבצע הותקפו על ידי חיל האוויר באופן מדויק וממוקד בהכוונת אגף המודיעין מטרות צבאיות במספר מרחבים באיראן כתגובה להתקפות לעבר מדינת ישראל בחודשים שקדמו לכך.

במבצע "ימי תשובה" הותקפו אמצעי ייצור של טילים בליסטיים שנועדו לפגוע במדינת ישראל. בנוסף, צה״ל השמיד מספר מערכי טילי קרקע-אוויר מתקדמות, פעולה אשר הרחיבה את חופש הפעולה האווירי בשמי איראן.

הצלחת התקיפה העניקה יתרון מבצעי ליציאה למבצע "עם כלביא".

צפו בתיעוד שמפרסם היום צה"ל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

