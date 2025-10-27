חילופי האשמות: מדוע כוח יוניפי"ל הפיל רחפן של צה"ל בלבנון?

כוח יוניפי"ל של האו"ם הפועל בלבנון ביצע אתמול (ראשון) ירי מכוון לעבר רחפן איסוף של צה"ל מעל כפר כילא והפיל אותו.

ביוניפי"ל פרסמו אתמול הודעה חריגה וטענו כי צה"ל השליך רימון לעבר סיור של האו"ם בכפר כילא.

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, עדכן הבוקר כי "כלי טיס בלתי מאויש (רחפן) של צה"ל הופל אתמול באזור כפר כילא בדרום לבנון במהלך פעילות שגרתית לאיסוף מודיעין ותצפיתמ".

אדרעי הבהיר כי "מהתחקיר הראשוני עולה כי כוחות יוניפי"ל שנכחו בקרבת מקום פתחו באש לעבר הרחפן במכוון, על אף שלא היווה כל איום עליהם. לאחר הפלת הרחפן, כוחות צה"ל השליכו רימון יד לעבר האזור שבו הופל הרחפן".

דובר צה"ל מדגיש כי "לא נפתחה אש לעבר כוחות יוניפי"ל, והאירוע ימשיך להיבדק דרך ערוצי התיאום הצבאיים".