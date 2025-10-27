הרמטכ״ל אייל זמיר קיים היום (שני) כנס מבצעי בהשתתפות פורום המפקדים המבצעי מדרגת סגן-אלוף ומעלה.

במהלך הפורום הוצגו סקירות מודיעיניות ומבצעיות, בוצע שיח ייעודי עם המג"דים ומקביליהם, נסקרה פעילות צה"ל במבצע "עם כלביא" וסוכמה פעילות פיקוד הדרום בשנתיים האחרונות על ידי מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים.

כמו כן, התקיימה שיחה של שר הביטחון, ישראל כ״ץ ופאנל בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות שכולות: אלמנתו של החלל טל חיימי, אלה חיימי, אביו של החלל דניאל פרץ, הרב דורון פרץ, שורדת השבי אמילי דמארי ושורדת השבי לירי אלבג.

הרמטכ״ל זמיר אמר: "אתם הפורום החשוב ביותר בצה״ל, דור הניצחון וגם דור הפיכחון. פיקדתם על צה"ל באחת התקופות הכי מורכבות ומאתגרות בהיסטוריה של מדינת ישראל, והבאתם להישגים אדירים. צה"ל מסתכל לעתיד כשהעבר על כתפיו. הפקת הלקחים והלמידה מהוות את חובותינו הערכית והמקצועית ונעשה זאת באומץ ונחישות".

"עלינו לחזק עתה", אמר הרמטכ"ל: "את היסודות והשגרות, לטפל באנשים ובמשפחותיהם ולהיערך לאתגרים הבאים שקיימים בכל הגזרות. המלחמה עוד לא תמה - עלינו להשלים את משימתינו הקדושה להחזרת החללים החטופים הביתה ולהמשיך את המערכה כנגד חמאס. צה"ל הוא צבא ההגנה של מדינת ישראל. ניצחון לצד משימת ההגנה בכל הגזרות ימשיכו להוות את המצפן שלנו. צה״ל יהיה תמיד ערוך למלחמה".

עוד אמר הרמטכ"ל: "פגשנו כאן היום שורדי שבי ומשפחות שכולות. דבריהם מעוררים בנו חשבון נפש אך לצד זאת, הם מחזקים אותנו וממלאים אותנו במשמעות. מתוך עוצמה, מתוך אמונה בצדקת דרכנו, מתוך אחריות עליונה ומתוך ענווה - נעמוד על המשמר ונפעל בעוצמה. אני גאה בכם על העשייה ובטוח ביכולותינו להמשיך ולצעוד קדימה".