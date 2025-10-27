כיכר השבת
סיכם פעילות של שנתיים

הרמטכ"ל למפקדים: "מתוך הכישלון הגדול של ה-7.10 הגענו להישגים עצומים"

הרמטכ״ל דיבר היום בפורום המפקדים הלוחמים בצה"ל, שם הוא אמר: ״אנו מתכנסים היום לאחר שנתיים, בהגיענו לצומת משמעותית בלחימה. מתוך הכישלון הגדול של השבעה באוקטובר הגענו להישגים עצומים ורב-זירתיים״ (צבא וביטחון)

הרמטכ״ל בפורום המפקדים הלוחמים (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל אייל זמיר קיים היום (שני) כנס מבצעי בהשתתפות פורום המפקדים המבצעי מדרגת סגן-אלוף ומעלה.

במהלך הפורום הוצגו סקירות מודיעיניות ומבצעיות, בוצע שיח ייעודי עם המג"דים ומקביליהם, נסקרה פעילות צה"ל במבצע "עם כלביא" וסוכמה פעילות פיקוד הדרום בשנתיים האחרונות על ידי מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים.

כמו כן, התקיימה שיחה של שר הביטחון, ישראל כ״ץ ופאנל בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות שכולות: אלמנתו של החלל טל חיימי, אלה חיימי, אביו של החלל דניאל פרץ, הרב דורון פרץ, שורדת השבי אמילי דמארי ושורדת השבי לירי אלבג.

הרמטכ״ל זמיר אמר: "אתם הפורום החשוב ביותר בצה״ל, דור הניצחון וגם דור הפיכחון. פיקדתם על צה"ל באחת התקופות הכי מורכבות ומאתגרות בהיסטוריה של מדינת ישראל, והבאתם להישגים אדירים. צה"ל מסתכל לעתיד כשהעבר על כתפיו. הפקת הלקחים והלמידה מהוות את חובותינו הערכית והמקצועית ונעשה זאת באומץ ונחישות".

"עלינו לחזק עתה", אמר הרמטכ"ל: "את היסודות והשגרות, לטפל באנשים ובמשפחותיהם ולהיערך לאתגרים הבאים שקיימים בכל הגזרות. המלחמה עוד לא תמה - עלינו להשלים את משימתינו הקדושה להחזרת החללים החטופים הביתה ולהמשיך את המערכה כנגד חמאס. צה"ל הוא צבא ההגנה של מדינת ישראל. ניצחון לצד משימת ההגנה בכל הגזרות ימשיכו להוות את המצפן שלנו. צה״ל יהיה תמיד ערוך למלחמה".

עוד אמר הרמטכ"ל: "פגשנו כאן היום שורדי שבי ומשפחות שכולות. דבריהם מעוררים בנו חשבון נפש אך לצד זאת, הם מחזקים אותנו וממלאים אותנו במשמעות. מתוך עוצמה, מתוך אמונה בצדקת דרכנו, מתוך אחריות עליונה ומתוך ענווה - נעמוד על המשמר ונפעל בעוצמה. אני גאה בכם על העשייה ובטוח ביכולותינו להמשיך ולצעוד קדימה".

הרמטכ״ל בפורום המפקדים הלוחמים (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ״ל בפורום המפקדים הלוחמים (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ״ל בפורום המפקדים הלוחמים (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ״ל בפורום המפקדים הלוחמים (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ״ל בפורום המפקדים הלוחמים (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר