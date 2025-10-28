"יש פגיעה, הם נפלו" חיסול החוליה ליד ג'נין על ידי ימ"מ בהכוונת שב"כ | תיעוד דרמטי מהרחפן ״יש פגיעה, שלושתם נפלו באיזור המערה״ | הימ"מ מפרסם תיעוד מהפעילות הבוקר ליד ג'נין, בו רואים את רגעי החיסול של חוליית המחבלים (חדשות בארץ)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 14:40