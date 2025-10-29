האמל"ח שהותקף ( צילום: דובר צה"ל )

לאחר הדיווחים מעזה על תקיפה של צה"ל, דובר צה"ל מאשר כי כוחותינו תקפו בבית לאהיא בצפון הרצועה תשתית טרור שבה אוחסנו אמצעי לחימה ו"אמצעי מוטס" שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. יצויין כי התקיפה הייתה ממערב לקו הצהוב, כלומר בשטח הפלסטיני- כדי להסיר איום מיידי.

האמל"ח שהותקף ( צילום: דובר צה"ל )