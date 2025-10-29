כיכר השבת
מעבר ל'קו הצהוב'

צה"ל מאשר: תקפנו ברצועה אמצעי לחימה שהיוו איום מיידי נגד הכוחות | תיעוד

לאחר הדיווחים מהרצועה, דובר צה"ל מאשר כי צה"ל תקף תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס לפני זמן קצר בבית לאהיה שבצפון רצועת עזה | דובר צה"ל ציין כי "האמצעים נועדו לשמש בטווח המיידי" (צבא)

האמל"ח שהותקף (צילום: דובר צה"ל)

לאחר הדיווחים מעזה על תקיפה של , דובר צה"ל מאשר כי כוחותינו תקפו בבית לאהיא בצפון הרצועה תשתית טרור שבה אוחסנו אמצעי לחימה ו"אמצעי מוטס" שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. יצויין כי התקיפה הייתה ממערב לקו הצהוב, כלומר בשטח הפלסטיני- כדי להסיר איום מיידי.

האמל"ח שהותקף (צילום: דובר צה"ל)

בהודעת דובר צה"ל נכתב: "לפני זמן קצר, צה"ל תקף באופן ממוקד במרחב בית לאהיא שבצפון רצועת עזה, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, תשתית טרור בה אוחסנו אמצעי לחימה ואמצעי מוטס שנועדו לשמש לביצוע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

