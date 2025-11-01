תיעוד מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

ברקע המשך ההפרות של חמאס, כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל בפיקוד אוגדת עזה ממשיכים לפעול במרחב רפיח, מזרחית לקו הצהוב.

מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, הכוחות איתרו משגר בעל 15 קני שיגור וציוד לחימה נוסף של ארגון הטרור חמאס וממשיכים להשמיד את רשת התוואי התת-קרקעי שנותרה במרחב, המאפשרת למחבלים מארגוני הטרור לשהות ולפעול נגד כוחות צה״ל. בפעילותם במרחב, זוהו מספר פעמים מחבלים אשר יצאו מהתוואים בהם הכוחות פועלים ופתחו בירי לעבר כוחות צה״ל.

תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

בהודעת צה"ל נאמר כי "הכוחות ממשיכים לפעול במרחב, עד להשמדה של כלל תשתיות הטרור והכרעת המחבלים שנותרו בתוואים".

בסיום נכתב כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל תושבי הנגב המערבי על מנת לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

תמונות של המשגר בעל 15 קני השיגור וציוד הלחימה הנוסף שאותר במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )