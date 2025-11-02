משטרת ישראל הודיעה היום (ראשון) כי שוטרי מחוז ירושלים עצרו שני מפגעים צעירים תושבי מזרח העיר, שיידו אבנים לעבר כלי רכב שחלפו בצומת נווה יעקב בצפון העיר.

לאחר דיון מעצר בבית המשפט, החליט השופט להאריך את מעצרם לבקשת המשטרה.

לפי הודעת המשטרה, שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים, פתחו לאחרונה בחקירה בעקבות מספר מקרים של יידוי אבנים לעבר כלי רכב שחלפו בצפון העיר. בסייעתא דשמיא, לא היו נפגעים, אולם, נגרם נזק למספר אוטובוסים.

עם קבלת הדיווח אודות המקרים, שוטרי תחנת שפט פתחו בחקירה והצליחו להתחקות אחר זהות שני המפגעים הצעירים. הבוקר, בפעילות של בלשי תחנת שפט יחד עם יס"מ ירושלים, נעצרו שני החשודים על ידי הכוחות.

החשודים (14,15 תושבי מזרח העיר) שנעצרו על ידי השוטרים והועברו לחקירה בתחנת שפט ממנה עלה, כי השניים יידו אבנים לעבר אוטובוסים וכלי רכב נוספים מספר פעמים במהלך השבועות האחרונים בצומת נווה יעקב ובכך, סיכנו את משתמשי הדרך. לא ברור מהודעת המשטרה אם האישום נגד השניים כולל סעיף לאומני.

לבקשת חוקרי המשטרה, הוארך מעצרם של החשודים בבית המשפט עד לתאריך 4.11, לטובת מיצוי כלל פעולות החקירה הנדרשות בעניינם והחקירה עודנה נמשכת.

המשטרה אמרה בהודעתה כי "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב הפועלים בירושלים ימשיכו לפעול בנחישות למעצרם של פורעי חוק, מיידי אבנים, בגירים או קטינים, וכנגד כל מי שינסה לפגוע במשתמשי הדרך ובשלומו או ביטחונו של הציבור". כאמור, מהודעת המשטרה אין אינדיקציה לכך ששני המחבלים יואשמו בעבירה לאומנית.