במכון לרפואה משפטית באבו כביר זוהתה הלילה (בין ראשון לשני) גופתו של סרן עומר נאוטרה הי"ד, שהיה חטוף ברצועת עזה במשך 759 ימים וארגון הטרור חמאס השיב אותה הלילה באמצעות הצלב האדום. עומר שירת כמפקד טנק בגדוד 77, נהרג במתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

מי שהודיע על זיהוי גופתו של נאוטרה הי"ד היה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שבנם החזיק גם באזרחות ארה"ב, טראמפ שוחח עם ההורים ולאחר מכן עדכן את התקשורת על זיהוי החלל החטוף.

יצוין כי נאוטרה הי"ד הוחזר עם עוד שני חללים חטופים שעד כה טרם נמסרה הודעה על השלמת הליך הזיהוי שלהם.

רונן אביו של עומר, כתב הלילה: "'וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם', עומר שלנו על אדמת ישראל. סוף סוף, כמה כאב וכמה הקלה".

ההורים, כאמור, שוחחו הלילה עם הנשיא טראמפ והודו לו על המאמצים להסכם להשבת החטופים. השניים ציינו בפני טראמפ כי יש עוד שמונה חללים חטופים ברצועת עזה וכי יש לעושתה כל כדי להשיבם לקבר ישראל.