כיכר השבת
"ושבו בנים לגבולם"

לאחר 759 ימים | טראמפ הודיע: גופתו של סרן עומר נאוטרה הי"ד הושבה משבי חמאס ברצועת עזה 

נשיא ארה"ב טראמפ הודיע הלילה כי גופתו של החלל החטוף סרן עומר נאוטרה הי"ד, הושבה לישראל | גופתו של סרן נאוטרה הי"ד הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית, ולאחר הליך הזיהוי הוריו קיבלו את ההודעה | בהמשך הם שוחחו עם הנשיא טראמפ | אביו כתב: "עומר שלנו על אדמת ישראל, ושבו בנים לגבולם" (אקטואלי)

סרן עומר נאוטרה הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

במכון לרפואה משפטית באבו כביר זוהתה הלילה (בין ראשון לשני) גופתו של סרן עומר נאוטרה הי"ד, שהיה חטוף ברצועת במשך 759 ימים וארגון הטרור חמאס השיב אותה הלילה באמצעות הצלב האדום. עומר שירת כמפקד טנק בגדוד 77, נהרג במתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

מי שהודיע על זיהוי גופתו של נאוטרה הי"ד היה נשיא ארצות הברית, , שבנם החזיק גם באזרחות ארה"ב, טראמפ שוחח עם ההורים ולאחר מכן עדכן את התקשורת על זיהוי החלל החטוף.

יצוין כי הי"ד הוחזר עם עוד שני חללים חטופים שעד כה טרם נמסרה הודעה על השלמת הליך הזיהוי שלהם.

רונן אביו של עומר, כתב הלילה: "'וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם', עומר שלנו על אדמת ישראל. סוף סוף, כמה כאב וכמה הקלה".

ההורים, כאמור, שוחחו הלילה עם הנשיא טראמפ והודו לו על המאמצים להסכם להשבת החטופים. השניים ציינו בפני טראמפ כי יש עוד שמונה חללים חטופים ברצועת עזה וכי יש לעושתה כל כדי להשיבם לקבר ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר