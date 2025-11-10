"שאגת הארי" - צה”ל החל בתרגיל צבאי נרחב ביהודה ושומרון

תרגיל צבאי רחב היקף החל היום (שני) בשעות הבוקר המוקדמות במרחב יהודה ושומרון ובבקעה והעמקים, ויימשך במהלך שלושת הימים הקרובים - כך מעדכן דובר צה"ל.

בתרגיל משתתפים כוחות פיקוד המרכז, בשיתוף פעולה עם יחידות מיוחדות, חיל האוויר, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, זרועות נוספות בצה”ל וכוחות ביטחון נוספים.

במסגרת התרגיל יתורגלו תרחישי הסלמה שונים תוך שימוש במגוון יכולות מבצעיות ומודיעיניות.

כמו כן, במהלך ימי התרגיל יבוצע שימוש בדימוי אויב, רחפנים ואמצעי לחימה שונים, ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס במרחב.

דובר צה"ל מציין כי התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים תוך תרגול והטמעת התכניות האופרטיביות בראיה רב-זירתית. תרגיל זה נקבע מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית של צה”ל לשנת 2025.

שימו לב כי במקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על-ידי כוחות הביטחון.