אחרי שישה ימים שקטים ללא תקיפות כלי הטיס של חיל האוויר, בלבנון דיווחו הערב (ראשון) כי כטב"ם תקף כלי רכב בכפר אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. על פי הדיווחים התקיפה כוונה לגיפ' ליד האיצטדיון של הכפר.

לפי הדיווח בערוץ "אל-חדת'" הסעודי, היעדים בתקיפה היו שני מפקדים בחיזבאללה - מוחמד שיוח ורדואן חשאב - ומקורות טענו בפני הערוץ כי שניהם נהרגו. כך גם דווח ב'אל ערביה'. מנגד, בדיווחים בלבנון ובאל-מיאדין נטען כי מוחמד שיוח שימש כמנהל בית הספר "אל-מנסורי".

הבוקר ביצעו כוחות צה"ל ירי הרחקה לעבר חיילי יוניפי"ל, כוח שמירת השלום של האו"ם, שזוהו בטעות כחשודים בדרום לבנון. דובר צה"ל הבהיר כי "לא בוצע ירי מכוון לעבר חיילי יוניפי"ל", ועדכן כי "האירוע מתוחקר ומטופל באמצעות ערוצי הקישור הצבאיים הרשמיים".

בהודעת דובר צה"ל נמסר כי "הכוחות ביצעו ירי הרחקה לעבר שני חשודים במרחב חממיס שבדרום לבנון, והם התרחקו - ללא נפגעים. לאחר בדיקה, עלה כי החשודים הינם חיילי או"ם אשר ביצעו פטרול במרחב וסווגו כחשודים בעקבות תנאי מזג אוויר לקויים. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

הדיווחים באים ברקע המתיחות בין ישראל ללבנון, כאשר אמש דווח כי נשיא לבנון ג'וזף עאון ביקש משר החוץ יוסף רג'י להורות למשלחת הלבנונית באו"ם להגיש "תלונה דחופה" למועצת הביטחון נגד ישראל, עקב בניית החומה בדרום לבנון החוצה את הקו הכחול.