רגע אחרי התקרית הקשה היום (רביעי) ברפיח בה נפצעו ארבעה לוחמים ברצועה, ראש הממשלה נתניהו קיים דיון ביטחוני דחוף בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל זמיר, ובכירים נוספים.

על פי הדיווח בחדשות 12 הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר בדיון "אי אפשר לעבור על האירוע בשתיקה", לדבריו: "לא ייתכן שמחבלים יוצאים מפירים ומנהרות שבהם היו כלואים ותוך כדי בריחה למקומות מסתור הם מבצעים פיגועים נגד חיילי צה"ל במרחב".

בכיר ישראלי הוסיף וטען כי "זו הפרה חמורה של הסכם הפסקת האש, אנחנו בתיאום מול האמריקנים בסוגיה והבהרנו את חומרת הדברים".

גורמים נוספים בישראל סברו כי שבשל התקרית החמורה, על ישראל להקפיא את ההחלטה לפתוח מחדש את מעבר רפיח, החלטה שהתקבלה לאחר לחץ אמריקאני כבד.

בכאן חדשות דווח כי למרות טענות חמאס במהלך החודשים האחרונים כי חוליות המחבלים ברפיח מתנהלות בצורה עצמאית, מקור פלסטיני אודה כי התמונה בשטח שונה לגמרי וכלל החוליות שנמצאות בשטח - בקשר עם ארגון הטרור חמאס.

מוקדם יותר דיווחנו כי ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו היום (רביעי) בעקבות היתקלות עם מחבלים ברצועת עזה. אחד הלוחמים נפצע קשה והיתר נפצעו בינוני.

זה קרה מוקדם יותר היום, במהלך פעילות של כוח גולני ברפיח שבדרום רצועת עזה. מחבלים זוהו על ידי הלוחמים באזור וחוסלו. מחבל נוסף, שלא חוסל, הצליח להצמיד מטען לכלי משוריין מסוג נמר. המטען התפוצץ והלוחמים נפצעו.

דובר צה"ל התייחס הערב לתקרית: "מוקדם יותר היום במהלך פעילות כוחות סיירת גולני במזרח רפיח, נתקלו הכוחות במספר מחבלים שיצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב. במהלך ההיתקלות, לוחם בסיירת גולני נפצע באורח קשה, שני לוחמים נוספים בסיירת גולני ונגד לוחם באוגדת עזה (143) נפצעו באורח בינוני.

"הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".