"חיזוק ההגנה" בלב הזירה הימית: השייטת השלימה תרגיל מרהיב ולוחמני מול קו 'זריחת השמש' הושלם התרגיל לשימור ולחיזוק יכולות ההתקפה וההגנה של לוחמי ספינות הטילים של שייטת 3 | התיעוד המרהיב מלב הזירה הימית (צבא)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 19:17