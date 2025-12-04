תיעוד מתרגיל של לוחמי ספינות הטילים של שייטת 3 בזירה הימית (צילום: דו"צ)
תרגיל נרחב: לוחמי ספינות הטילים של שייטת 3 בפיקוד חיל הים השלימו היום (חמישי) אימון נרחב בו תירגלו תרחישי התקפה והגנה בזירה הימית הצפונית ובזירות נוספות.
במסגרת התרגיל, הכוחות בשיתוף עם פלגת הביטחון השוטף 914 ויחידות נוספות, תרגלו תרחישי לחימה שונים וביניהם, תרחישי הגנה על נכסים אסטרטגיים, תקיפת מטרות טרור בחוף האויב, תרחישי היתקלות ותרחישי פתע נוספים.
במהלך המלחמה, כוחות שייטת 3 לקחו חלק משמעותי במגוון זירות הלחימה - תקפו מטרות טרור בתימן ובסוריה, יירטו שיגורים מאיראן וסייעו באש ובתצפית לכוחות המתמרנים בלבנון וברצועת עזה.
בהודעת צה"ל נאמר כי "כוחות חיל הים ממשיכים לפעול בחשאיות ובדיוק על מנת לסכל כל ניסיון פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
