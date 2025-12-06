"עד החטוף האחרון": מאות משפחות חטופים השתתפו הערב (שבת) בעצרות בצומת שער הנגב ובכרמי גת, בדרישה להחזרת החלל החטוף רן גואילי ז"ל.

שורד השבי עמרי מירן אמר בעצרת בצומת הקשתות: ״במהלך השבי היו תקופות ארוכות בהן שהיתי לבד תחת טרור פסיכולוגי ופיזי. ייקח עוד זמן לעכל עד הסוף את מה שנאלצנו לעבור. עם זאת, התקווה שאחזור לא עזבה אותי לרגע".

לדבריו: "792 ימים ולילות חלפו מאז שהשתנה עולמנו ועדיין יש לנו שבוי בעזה - רן גואילי ואנחנו נמשיך לדרוש את השבתו למשפחתו ועמו ללא תנאים ובמהרה. רן הוא מהראשונים שיצאו להילחם והאחרון שנשאר. כמו כולם אני מחכה שיושב ויביא מזור למשפחתו וידליק את האור על כולנו".

נירה שרעבי, אשתו של יוסי שרעבי אמרה בעצרת בכרמי גת: "המעגלים האישיים והמשפחתיים של משפחות החטופים מבארי נסגרו, ועכשיו - נסגר גם המעגל הקהילתי. אנחנו זוכרים בכל רגע ורגע - יש עוד מעגלים לסגור. אנחנו חייבים לוודא שמשפחת גואילי תוכל להיפרד מרן האהוב".

"זוהי הישורת האחרונה של מאבק ארוך וערכי מאין כמותו. אסור לאפשר מעבר לשלבי ההסכם הבאים בלי שהחטוף האחרון מוחזר אלינו. זו הזדמנות שלא תחזור, זה הרגע לוודא שלא משאירים אף חטוף מאחור. שלא משאירים אף משפחה מאחור. שלא משאירים את הערכים שלנו מאחור. רק אז השמש תוכל לשקוע על השבעה באוקטובר, ונייצר את היום החדש שחייב כבר להגיע״ אמרה רעייתו של שרעבי.