כך מתמודדים עם חדירת מחבלים ופינוי עשרות פצועים בקור מקפיא | צפו בתרגיל
כוחות צה"ל השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה | הכוחות תרגלו תרחישי מעבר משגרה לחירום, ירי רקטי, חדירת מחבלים למוצבים ופינוי עשרות פצועים במקביל | תיעוד התרגיל (צבא וביטחון)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
ברקע הסלמה בגבול הצפוני וחיסול רמטכ"ל החיזבאללה, כוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) בפיקוד אוגדה 210 השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה.
