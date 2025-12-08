כיכר השבת
ברקע ההסלמה בגבול הצפון

כך מתמודדים עם חדירת מחבלים ופינוי עשרות פצועים בקור מקפיא | צפו בתרגיל

כוחות צה"ל השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה | הכוחות תרגלו תרחישי מעבר משגרה לחירום, ירי רקטי, חדירת מחבלים למוצבים ופינוי עשרות פצועים במקביל | תיעוד התרגיל (צבא וביטחון)

מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)

ברקע הסלמה בגבול הצפוני וחיסול רמטכ"ל החיזבאללה, כוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) בפיקוד אוגדה 210 השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה.

במסגרת התרגיל, כוחות המילואים והסדיר של החטיבה בשיתוף כוחות הרפואה, תרגלו תרחישי מעבר משגרה לחירום, ירי רקטי, חדירת מחבלים למוצבים ופינוי עשרות פצועים במקביל.

בנוסף, אנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה באוגדה השלימו מבצע לוגיסטי במהלכו שיפצו מוצבים, הקימו תשתיות רחבות וחילקו ציוד חורף למשרתים בגזרה.

מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)
מפקדי וכוחות חטיבת 'ההרים' (810) בתרגיל בגזרת הר החרמון ובהר דב הלבנוני (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר