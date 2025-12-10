הרמטכ"ל אייל זמיר - ושר הביטחון ישראל כץ ( צילום: פלאש 90 )

לאחר חודשים של מתח וחשש מפני יצירת קרע פנימי במערכת הביטחון בשל ניהול תחקירים מקבילים סביב אירועי השבעה באוקטובר, הגיע אמש (ג') לסיומו פרק זה של חוסר ודאות. שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נפגשו בשנית והכריזו על פיוס דרמטי, שבמסגרתו יאוחדו כלל התחקירים המשלימים.