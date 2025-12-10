לאחר חודשים של מתח וחשש מפני יצירת קרע פנימי במערכת הביטחון בשל ניהול תחקירים מקבילים סביב אירועי השבעה באוקטובר, הגיע אמש (ג') לסיומו פרק זה של חוסר ודאות. שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נפגשו בשנית והכריזו על פיוס דרמטי, שבמסגרתו יאוחדו כלל התחקירים המשלימים.
ההסכמה נחתמה מתוך הבנה כי רק בדרך זו ניתן להציג תמונה שלמה לציבור ולמערכת הביטחון.
לשכת שר הביטחון פרסמה הודעה רשמית המפרטת את ההסכם, אשר ממצב את מבקר מערכת הביטחון כדמות מרכזית בתהליך.
"שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו אתמול בשנית וסיכמו על איחוד התחקירים המשלימים באשר לאירועי ה-7 באוקטובר עליהם הורה שר הביטחון ועליהם הורה הרמטכ"ל".
עוד נמסר, כי: "מבקר מערכת הביטחון יצורף כמשקיף לצוות התחקירים בעניין מסמך 'חומת יריחו' ויעודכן בתחקירים עליהם הורה הרמטכ"ל בעניין אגף המבצעים ובעניין חיל הים".
בנוסף, במסגרת איחוד הכוחות המפתיע, הוחלט כי המבקר יערוך בחינה יסודית גם באשר לחיל האוויר: "מבקר מערכת הביטחון יבחן את תחקיר חיל האוויר ואת דו"ח תורג'מן ביחס לתחקיר חיל האוויר באשר לחלקו של תא"ל עומר טישלר, מי שכיהן כרמ"ט חיל האוויר באירועי ה-7 באוקטובר, ויגיש את מסקנותיו בהקדם לשר הביטחון".
ההכרעה על איחוד התחקירים מסמנת סוף למאבק פנימי מתוקשר ופותחת פתח לתהליך בירור מאוחד ומרוכז, שנועד להגיע למסקנות המלאות והמהירות ביותר האפשריות.
