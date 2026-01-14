סוכנות הידיעות רויטרס ציטטה הערב (רביעי) שני גורמים אירופיים, לדבריהם התערבות צבאית אמריקנית באיראן נראית סבירה. אחד הגורמים אמר כי הדבר עשוי להתרחש כבר בעשרים וארבע השעות הקרובות.

יצויין כי מאידך גורמים רשמיים צוטטו בניו יורק טיימס טוענים כי אפשרות של מתקפת סייבר באיראן מצד ארצות הברית היא סבירה יותר, וכי זו תתרחש רק בעוד כמה ימים.

במזרח התיכון שוררת מתיחות רבה לקראת אפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן. גורם ישראלי צוטט ברויטרס אומר כי נראה שטראמפ קיבל החלטה להתערב, אולם לא ברור עדיין מה יהיה היקף התגובה ומתי הדבר יתרחש.

בינתים ארצות הברית ביקשה מאנשי צוות שלה בבסיסיה במזרח התיכון להתפנות היום. זאת לאחר שבאיראן איימו כי יתקפו את בסיסי ארצות הברית במקרה ויותקפו. היום בשעת אחר הצהרים אירו בקטאר כי חיילים אמריקנים עזבו את בסיס חיל האוויר האמריקני במדינה בשל המתיחות.