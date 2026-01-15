כיכר השבת
"סגירת מעגל"

תיעוד מחברון: כך הרסו לוחמי צה"ל את בית המחבל שרצח את אהרון כהן הי"ד

כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע המשולב בצומת הגוש בו נרצח אהרון כהן הי"ד ונפצעו אזרחים נוספים | תיעוד (צבא)

צפו בהריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

כוחות פעלו הלילה (בין רביעי לחמישי) בחברון שבחטיבת יהודה להריסת ביתו של המחבל עמראן אל-אטרש.

המחבל יחד עם מחבל נוסף, ביצע את פיגוע הדריסה והדקירה לפני כחודשיים בצומת הגוש בו נרצח אהרון כהן הי"ד ונפצעו שלושה אזרחים נוספים.

בצה"ל הדגישו כי: "הריסת בית המחבל מהווה סגירת מעגל במסגרת המאבק בטרור".

אהרון כהן הי"ד

לאחר הפיגוע, מסר דובר צה"ל כי מחקירה ראשונית עולה כי: "מדובר בפיגוע דריסה ודקירה. כוחות צה״ל חיסלו שני מחבלים בנקודה. ברכב בו השתמשו המחבלים אותרו מספר אמצעי חבלה אשר זוכו בנקודה על ידי חבלני מג"ב איו"ש. כוחות צה"ל רבים מבצעים חסימות, מכתרים כפרים וסורקים במרחב".

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, אמר בזירת הפיגוע: "באירוע היום ראינו חתירה למגע, נחישות ותפקוד מקצועי, כפי שאנו מצפים וכפי שאנו מחנכים בצה״ל. מנעתם אירוע קשה עוד יותר, הכוחות פעלו בדריכות ובקור רוח וסיכלו איום על אזרחים ישראלים. אנחנו נידרש להמשיך ולהיות דרוכים לצד פעילות עצימה והתקפית".

הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר