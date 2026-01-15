צפו בהריסת בית המחבל ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל פעלו הלילה (בין רביעי לחמישי) בחברון שבחטיבת יהודה להריסת ביתו של המחבל עמראן אל-אטרש.

המחבל יחד עם מחבל נוסף, ביצע את פיגוע הדריסה והדקירה לפני כחודשיים בצומת הגוש בו נרצח אהרון כהן הי"ד ונפצעו שלושה אזרחים נוספים. בצה"ל הדגישו כי: "הריסת בית המחבל מהווה סגירת מעגל במסגרת המאבק בטרור".

אהרון כהן הי"ד

לאחר הפיגוע, מסר דובר צה"ל כי מחקירה ראשונית עולה כי: "מדובר בפיגוע דריסה ודקירה. כוחות צה״ל חיסלו שני מחבלים בנקודה. ברכב בו השתמשו המחבלים אותרו מספר אמצעי חבלה אשר זוכו בנקודה על ידי חבלני מג"ב איו"ש. כוחות צה"ל רבים מבצעים חסימות, מכתרים כפרים וסורקים במרחב".

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, אמר בזירת הפיגוע: "באירוע היום ראינו חתירה למגע, נחישות ותפקוד מקצועי, כפי שאנו מצפים וכפי שאנו מחנכים בצה״ל. מנעתם אירוע קשה עוד יותר, הכוחות פעלו בדריכות ובקור רוח וסיכלו איום על אזרחים ישראלים. אנחנו נידרש להמשיך ולהיות דרוכים לצד פעילות עצימה והתקפית".

