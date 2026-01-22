הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים אתמול (רביעי) הערכת מצב וסיור גזרה בחטיבה מרחבית יהודה כחלק מהמבצע שהחל השבוע במרחב חברון עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, ראש המנהל האזרחי, ובכירי צבא נוספים. במסגרת הביקור, נראה הרמטכ״ל כשהוא מסייר במערת המכפלה, מקום קבורת האבות הקדושים.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר אמר בביקור: "השבוע יצאנו למבצע לסיכול הטרור בעיר חברון.

המבצע שמתבצע כעת בחטמ״ר יהודה הינו חלק מרצף מבצעים יזומים לסיכול טרור ביהודה ושומרון ולחיזוק ההגנה על ההתיישבות. נמשיך לחזק את ההתיישבות בגבולות וביו״ש", אמר רב אלוף זמיר.

הרמטכ"ל אמר כי "מערת המכפלה שביקרתי בה כעת היא אחד מהמקומות הקדושים במסורת היהודית. ביטחון התושבים הינו בראש סדר העדיפויות של כוחות צה"ל בגזרה. ישנה חשיבות רבה בהכרת המורשת וההיסטוריה כחלק מחיזוק החוסן והזהות היהודית בצה״ל.

יש חשיבות רבה להמשך הפעולה היזומה והמתמשכת לדיכוי הטרור ותשתיותיו. יש לוודא את מוכנות ודריכות הכוחות לאירועי טרור מתפרצים ללא התרעה", הורה הרמטכ"ל לקצינים.

עוד הדגיש כי "צה״ל וכוחות הביטחון הינם הגורמים היחידים הרשאים להפעיל כוח הנדרש לביצוע משימת ההגנה על הגזרה. לצד הלחימה הבלתי מתפשרת בטרור אין לאפשר לקבוצות או יחידים לקחת את החוק לידיהם. אלה הם מעשים פסולים הפוגעים בהתיישבות כולה״.

הרמטכ״ל הביע הערכה רבה ללוחמי צה״ל וכוחות הביטחון השומרים על הגזרה.