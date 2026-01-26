כיכר השבת
מתפרקים, כתף אל כתף: כוחות צה"ל בשירה מצמררת לאחר מציאת גופתו של רן הי"ד | צפו

החטוף החלל האחרון ברצועת עזה, רן גואילי הי"ד, אותר בקבר אחים פלסטיני, בין עשרות גופות | הוא זוהה סופית לפני כשעתיים | בצה"ל אמרו כי "מה שהביא אותו היה לחץ צבאי בלתי מתפשר על חמאס. זה היה רגע מרגש וקשה לאתרו בין הריחות של הגופות והמראות שהחזירו אותנו לימים של מחנה שורה" | צפו בשירה המצמררת של הכוחות בתום מבצע החיפושים (חדשות)

2תגובות
השירה המצמררת (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
איזה מרגש שה ישמור עליהם
תה
1
וואו איזה קידוש ה ממש מצמרר
בר

