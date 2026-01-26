השירה המצמררת (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
אֲחַכֶּה לּוֹ בְּכָל יוֹם שֶׁיָּבוֹא
מתפרקים, כתף אל כתף: כוחות צה"ל בשירה מצמררת לאחר מציאת גופתו של רן הי"ד | צפו
החטוף החלל האחרון ברצועת עזה, רן גואילי הי"ד, אותר בקבר אחים פלסטיני, בין עשרות גופות | הוא זוהה סופית לפני כשעתיים | בצה"ל אמרו כי "מה שהביא אותו היה לחץ צבאי בלתי מתפשר על חמאס. זה היה רגע מרגש וקשה לאתרו בין הריחות של הגופות והמראות שהחזירו אותנו לימים של מחנה שורה" | צפו בשירה המצמררת של הכוחות בתום מבצע החיפושים (חדשות)
