הוריו של רן גואילי הי"ד לרמטכ"ל: "תמסור לכל הצוותים - הם אלופי עולם"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר שוחח עם משפחת גואילי לאחר זיהוי בנם במבצע ״לב אמיץ״ בצפון רצועת עזה | הרמטכ״ל: ״עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור - חיילי צה״ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל״ (צבא)

לאחר זיהוי בנם במבצע ״לב אמיץ״ בצפון רצועת עזה, הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר שוחח היום (שני) עם הוריו של רן, טליק ואיציק: "עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור - חיילי צה״ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל הבשורה כואבת אבל יש בה המון הקלה. אני שמח לפחות שאת המעגל הזה סגרנו, ואני רוצה לשלוח גם ניחומים וגם חיבוק גדול מאוד".

"אחרי שנתיים וחצי - זו לגמרי הקלה", השיבה לו האם טליק, אחרי שהרמטכ"ל אמר לה שהוא מעריך כי מדובר בהקלה חרף הכאב והאובדן הגדול. "תמסרו לכל הצוותים - הם אלופי עולם. רן גאה בכם". האב איציק הוסיף: "אין עליכם".

שר הביטחון ישראל כ״ץ בירך על השבתו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון ברצועת עזה: "השבתו של רן ז"ל לקבורה היא רגע כואב של סגירת מעגל - עם שובו של החטוף האחרון משטח רצועת עזה לאדמת ישראל. זהו רגע שמדגיש את מחויבותה של מדינת ישראל ללוחמיה ולאזרחיה: להשיב כל אחד ואחת הביתה - כמו שהבטחנו למשפחות ולציבור בישראל. זאת הערבות ההדדית".

