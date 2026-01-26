הבשורה על איתור גופתו של רני גואילי ז"ל היום בשעה 14:50, הכתה בגל של רגשות בקרב מאות הלוחמים ואנשי המקצוע שפעלו במתחם הקבורה בעזה.

"אי אפשר להסביר מה קרה פה; בכי, צעקות, מדהים", שחזר אחד הלוחמים את רגע הזיהוי הדרמטי בלב הרצועה, והוסיף בקיצור: "כולם פה בוכים".

​המבצע המורכב התמקד באתר אותו תיאר הלוחם כ"בית קברות עצום עם אלפי גופות".

על מנת להתמודד עם היקף הממצאים, פיתחו הכוחות בשטח יכולות עצמאיות: "פיתחנו טכנולוגיה שלנו", העידו הלוחמים.

העבודה התנהלה בקצב מהיר ושיטתי תחת לוח זמנים דחוק, כאשר הצוותים פועלים ללא הפסקה.

הלוחם תיאר: "עבדנו רצוף מאתמול בצהריים, 24 שעות", סיפרו בשטח על המאמץ שכלל מעבר על פני 350 גופות עד להגעה אל הממצא המיוחל.

​בשטח פעלו מאות לוחמים מחטיבת אלכסנדרוני לצד מערך רפואי ודתי נרחב. "יש פה 24 רופאים, זה כמו בית חרושת", תואר סדר הפעולות באתר. המבצע שילב עבודה הנדסית וחבלנית רגישה, כאשר תשעה באגרים הופעלו לצד לוחמי יחידת יהל"ם. על פי העדויות, לוחמי היחידה ביצעו "לפני כל קבר זיכוי סילוק פצצות, ואז נכנסים אנשי הרבנות".

​האיתור הגיע לאחר שהכוחות מיפו וסימנו כ-900 גופות פוטנציאליות, נתון שלדברי הכוחות משקף את מורכבות המשימה שכן "זה כ-5%" בלבד מכלל הנקברים באתר העצום.

