וכך זה נשמע בקשר כך נראתה פעילות הכוחות במהלך החיפושים אחר גופתו של רן גואילי הי"ד | תיעוד צה"ל מפרסם תיעודים חדשים מפעילות כוחותינו בפיקוד הדרום אשר השלימו את מבצע "לב אמיץ" להשבתו של החלל החטוף רס"ל רן גואילי הי"ד, ואת קולות הקשר| המבצע התמקד בבית קברות בצפון רצועת עזה, בין דראג' תופאח לשכונת סג'עייה | במסגרת החיפושים נבדקו כ-250 גופות, עד שזוהתה גופתו של רן (צבא)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 17:53