כך נראתה פעילות הכוחות במהלך החיפושים אחר גופתו של רן גואילי הי"ד | תיעוד

צה"ל מפרסם תיעודים חדשים מפעילות כוחותינו בפיקוד הדרום אשר השלימו את מבצע "לב אמיץ" להשבתו של החלל החטוף רס"ל רן גואילי הי"ד, ואת קולות הקשר| המבצע התמקד בבית קברות בצפון רצועת עזה, בין דראג' תופאח לשכונת סג'עייה | במסגרת החיפושים נבדקו כ-250 גופות, עד שזוהתה גופתו של רן (צבא)

רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מפרסם הערב (שני) תיעודים חדשים מפעילות כוחותינו בפיקוד הדרום אשר השלימו את מבצע "לב אמיץ" להשבתו של החלל החטוף רס"ל רן גואילי הי"ד, ואת קולות הקשר.

מציאתו של רן בסייעתא דשמיא, מגיעה לאחר מבצע חיפושים נרחב של צה"ל, שכונה "לב אמיץ", ואותו הגדירו בצבא כ"אחד הגדולים ביותר אי פעם בתחום השבויים והנעדרים". המבצע התמקד בבית קברות בצפון רצועת , בין דראג' תופאח לשכונת סג'עייה. במסגרת החיפושים נבדקו כ-250 גופות, עד שזוהתה גופתו של רן. במהלך המבצע קיבלה משפחתו עדכונים שוטפים על המתרחש בשטח.

מפקד פיקוד הדרום בסיור בבית הקברות (צילום: דובר צה"ל)

מח"ט אלכסנדרוני, אל"ם מ', אמר בקשר: "חטיבת אלכסנדרוני כאן קודקוד. 'לב אמיץ' שם המבצע שנבחר להשיבו של הלוחם האמיץ רן גואילי שנפל בקרבות 7 באוקטובר, יחד עם מאות מאחינו. וכעת, זכותינו להשיבו לקרב ישראל ולמנוחת עולמים. התקפה, התקפה סוף".

כך נשמעו קולות הקשר (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)

