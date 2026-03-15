כיכר השבת
פועלים לפי התוכנית

זו האסטרטגיה הסדורה של ישראל וארצות הברית במלחמה; ומה כבר הושג? הפרטים 

ישראל וארה"ב פועלות לפי אסטרטגיית שישה שלבים להפלת המשטר האיראני | הסדר הוא: עריפת הנהגה, השגת עליונות אווירית, פגיעה בנכסי שלטון, והשמדת התעשיות הביטחוניות - השלב הנוכחי | בהמשך: תקיפת הגרעין ופירוק השלוחות (צבא)

ההפצצות בטהרן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

למעלה משבועיים שמדינת ישראל נמצאת בתוך מלחמה קשה מול ראש התמנון האיראני, ובשל חוסר במידע אמין ומקיף הזורם מ, ישנה תדמית כי המלחמה אינה מתנהלת בצורה מתוכננת ואינה עומדת במטרותיה.

בניגוד תדמית, מדובר במערכה סדורה ומתוכננת להפלת ראש התמנון האיראני כבר חמישה עשר יום, ועל פי הדיווח הערב (ראשון) בחדשות 14, זו היא 'אסטרטגיית ששת השלבים של ישראל וארצות הברית במלחמה':

  1. עריפה וטלטול: פגיעה ישירה בצמרת השלטון – מה שבוצע בצורה מושלמת במכת הפתיחה.
  2. עליונות אווירית: השמדת מערכי הטילים הבליסטיים וההגנה האווירית.
  3. נכסי שלטון: תקיפת מטרות תשתית וסמלי משטר, לרבות מטרות יחידת הבסיג׳.
  4. תעשיות ביטחוניות: זה השלב בו אנחנו נמצאים – גדיעת צינור החמצן הצבאי של איראן, והשבתת היכולות לשנים ארוכות קדימה.
  5. השלב הבא הצפוי – הגרעין: נטרול האיום הקיומי מעל פני ישראל והאזור.

השלב האחרון - במקביל להפלת המשטר הלא היא המטרה הסופית והחשובה ביותר, יתלווה גם פירוק השלוחים: השמדת הפרוקסי במזרח התיכון.

באגף המודיעין בצה"ל סיכמו היום את השבועיים הראשונים למלחמה עם איראן לצד ארצות הברית, והדגישו כי עדיין נותרו יעדים לתקיפה ברפובליקה האסלאמית לפני שניתן יהיה להכריז על מיצוי הפעולה הצבאית. בצה"ל לא נקבו במועד סיום משוער, אולם נראה כי התוכניות לעתיד מתנגשות עם הצהרות נשיא ארצות הברית טראמפ שסיום המערכה יהיה "בקרוב".

אחת המשימות המרכזיות של חיל האוויר בימים הראשונים למלחמה היתה להשיג "עליונות אווירית" בשמי איראן. עד כה, כך אמרו בצה"ל, הושמדו כ-100 מערכות הגנה אווירית, 120 מרכיבי גילוי ומכ"מים.

מנגד, 360 טילים שוגרו לישראל בשבועיים הראשונים למלחמה, כאשר כמות השיגורים בכל ירי ירדה משמעותית אחרי הימים הראשונים. באמ"ן אמרו שכ-70% ממשגרי הטילים של איראן הוצאו משימוש כתוצאה מהתקיפות, וכי כיום יכולת ייצור הטילים באיראן עומדת על 0.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

