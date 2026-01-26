רגעים היסטוריים במליאת הכנסת: ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (שני) את דבריו בברכת שהחיינו, לאחר שכוחות צה"ל השלימו את המשימה הקדושה והחזירו את גופתו של רן גואילי הי"ד - החטוף החלל האחרון שהוחזק ברצועת עזה.

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", פתח נתניהו את דבריו במליאה, כשהמתח והרגש ניכרים בקולו. "חבריי וחברותיי, חברות וחברי הכנסת, לפני שעה קלה השבנו את רני גואילי, גיבור ישראל. אין יותר חטופים בעזה".

ראש הממשלה הביע הערכה עמוקה לכוחות הביטחון: "אני מברך את מפקדי וחיילי צה"ל והשב"כ על ביצוע מושלם של המשימה הקדושה הזו". נתניהו פנה במיוחד למשפחת גואילי: "אני מחבק את טליק ואיציק וכל משפחת גואילי האצילה. הסתכלתי להם בעיניים ואמרתי: 'אנחנו נחזיר את רני הביתה'. הבטחתי לכם, אזרחי ישראל: אנחנו נחזיר את כולם הביתה".

כידוע, רן גואילי הי"ד נפל בקרב ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. במהלך סוף השבוע האחרון פתח צה"ל במבצע 'לב אמיץ', ובעקבות מידע מודיעיני חיפשו כוחות גדולים בבית קברות בעזה. הכוחות הוציאו כ-250 גופות מקבר אחים פלסטיני, עד שאותרה גופתו של רן ואומתה זיהויה על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית.

"ענדנו כולנו את הסיכה, ועכשיו משהמשימה הושלמה, הגיע הזמן להסירה", אמר נתניהו בהתייחסו לסיכת החטופים שנשאו רבים מאזרחי ישראל. "כי שבו בנים לגבולם ושבו בנות לגבולן".

ראש הממשלה הודה למספר גורמים שסייעו בהשלמת המשימה: "אני מבקש להודות לגל הירש, על המסירות הבלתי נלאית שלו למשימה הזו. אני מודה לחבריי ולחברותיי בממשלה, שנתנו את תמיכתם כל הזמן. אני מודה לנשיא טראמפ, לסטיב ויטקוף ולג'ארד קושנר ולצוותם, על תמיכתם הגדולה והחשובה".