כיכר השבת
"ושבו בנים לגבולם" | צפו ברגע המרגש בכנסת

נתניהו בירך "שהחיינו" במליאה: "השבנו את רני הביתה אין יותר חטופים בעזה"

עם השבתו של רני גואילי ז"ל לקבר ישראל, הכריז רה"מ על השלמת המשימה הקדושה. בשיאו של המעמד, בירך נתניהו "שהחיינו" בשם ומלכות, הסיר את סיכת החטופים מדש בגדו וביקש מהאומה כולה לעצור לרגע של הודיה (פוליטי מדיני)

2תגובות
נתניהו מברך שהחיינו במליאה (צילום: ערוץ כנסת)

רגעים היסטוריים במליאת הכנסת: ראש הממשלה פתח היום (שני) את דבריו בברכת שהחיינו, לאחר שכוחות צה"ל השלימו את המשימה הקדושה והחזירו את גופתו של רן גואילי הי"ד - החטוף החלל האחרון שהוחזק ברצועת עזה.

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", פתח נתניהו את דבריו במליאה, כשהמתח והרגש ניכרים בקולו. "חבריי וחברותיי, חברות וחברי הכנסת, לפני שעה קלה השבנו את רני גואילי, גיבור ישראל. אין יותר חטופים בעזה".

ראש הממשלה הביע הערכה עמוקה לכוחות הביטחון: "אני מברך את מפקדי וחיילי צה"ל והשב"כ על ביצוע מושלם של המשימה הקדושה הזו". נתניהו פנה במיוחד למשפחת גואילי: "אני מחבק את טליק ואיציק וכל משפחת גואילי האצילה. הסתכלתי להם בעיניים ואמרתי: 'אנחנו נחזיר את רני הביתה'. הבטחתי לכם, אזרחי ישראל: אנחנו נחזיר את כולם הביתה".

כידוע, רן גואילי הי"ד נפל בקרב ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. במהלך סוף השבוע האחרון פתח צה"ל במבצע 'לב אמיץ', ובעקבות מידע מודיעיני חיפשו כוחות גדולים בבית קברות בעזה. הכוחות הוציאו כ-250 גופות מקבר אחים פלסטיני, עד שאותרה גופתו של רן ואומתה זיהויה על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית.

"ענדנו כולנו את הסיכה, ועכשיו משהמשימה הושלמה, הגיע הזמן להסירה", אמר נתניהו בהתייחסו לסיכת החטופים שנשאו רבים מאזרחי ישראל. "כי שבו בנים לגבולם ושבו בנות לגבולן".

ראש הממשלה הודה למספר גורמים שסייעו בהשלמת המשימה: "אני מבקש להודות לגל הירש, על המסירות הבלתי נלאית שלו למשימה הזו. אני מודה לחבריי ולחברותיי בממשלה, שנתנו את תמיכתם כל הזמן. אני מודה לנשיא טראמפ, לסטיב ויטקוף ולג'ארד קושנר ולצוותם, על תמיכתם הגדולה והחשובה".

הכוחות היום לאחר מציאת הגופה (צילומסך )

נתניהו סיים את דבריו בהודיה לעם ישראל כולו: "אני מודה לעם ישראל כולו על התפילות ועל החיזוק. אנחנו השלמנו את המשימה הזו, כפי שהבטחתי, וכך גם נשלים את שאר המשימות שהצבנו".

יצוין כי מדובר ברגע משמעותי עבור משפחת גואילי והציבור החרדי, שליווה את המאבק להחזרת החטופים בתפילות ובפעילות ציבורית. השלמת המשימה מסמלת סיום פרק כואב של 843 ימים מאז מתקפת הפתע האכזרית של חמאס, ומעלה שאלות לגבי המשך המהלכים המדיניים והביטחוניים של ממשלת ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
תודה לה׳
הדר
1
אין על העם הזה
דורון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר