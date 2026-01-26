רגעי החיפושים בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

843 ימים לאחר מתקפת הפתע האכזרית של חמאס, בחסדי שמיים מרובים, היום (שני) הושבה גופתו של החלל האחרון רן גואילי הי"ד לידיים ישראליות. גופתו אותרה לאחר שנבדקו 250 גופות בבית קברות ברצועת עזה, במבצע שהחל בשבת האחרונה. אימו של רן אמרה לאחר ההודעה: "אחרי השנתיים וחצי האלה - זו הקלה". לראשונה מאז 2014 - אין יותר חטופים ברצועת עזה.

רס"ר רן גואילי, בן 24 מהיישוב מיתר, נהרג בקרב בקיבוץ עלומים ונחטף על ידי מחבלי חמאס לרצועת עזה. גואילי, שהיה החטוף האחרון, הוחזק בשבי 843 ימים. גואילי שירת בתור לוחם ביס"מ נגב במחוז הדרומי. בבוקר שמחת תורה תשפ"ד יצא להילחם כשהוא פצוע ועם כתף שבורה, אחרי שעבר תאונת אופנוע ואמור היה להיכנס לניתוח. הוא הספיק להציל את חייהם של עשרות ממשתתפי המסיבה ברעים לפני שנהרג וגופתו נחטפה. המבצע, שנקרא "לב אמיץ", התנהל במשמרות, והלוחמים התחלפו כדי לאפשר עבודה מסביב לשעון. המבצע התקיים בצפון הרצועה, בין סג'עייה לדרג' תופאח. גואילי זוהה בסביבות השעה 14:30. הוא נטמן בקבר אחים פלסטיני בין עשרות גופות. בין היתר, הודות לאנשי הרבנות הצבאית שהגיעו לשטח יחד עם רופאי שיניים, שהגיעו עם אמצעים מיוחדים כמו רנטגן - כדי להגיע אליו ולזהות אותו מהר ככל הניתן.

"מה שהביא אותו היה לחץ צבאי בלתי מתפשר על חמאס", אמרו בצה"ל. "זה היה רגע מרגש וקשה לאתרו בין המראות הקשים שהחזירו אותנו לימים של מחנה שורה.

את המבצע הוביל בפעילות כירורגית מדויקת מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, אלוף-משנה גולן ואך, שהביא מניסיונו בחיפושים רגישים באתרי הרס בעולם כדי למצוא את גואילי בביטחה, תוך שימוש בכלים הנדסיים קטנים כמו בובקאט.

החיפושים התנהלו בין היתר במנהרה עמוקה, במרחק של כק"מ ממתחם בית הקברות. בצה"ל פעלו גם בלילה כדי להימנע מלפעול במהלך מערכת מזג האוויר שצפויה ברביעי. הכוחות בדקו כ-250 גופות עד שאיתרו את גואילי ז"ל.

לוחם שהשתתף במבצע אמר ל-N12 שמדובר היה ברגע מצמרר עבור הכוחות בשטח. "יש פה התרגשות גדולה מאוד. אנחנו אחרי יותר מ-400 ימי מילואים, התחלנו לפני כמה שבועות את הסבב החמישי - פעם שנייה בעזה. היינו כמה ימים בתוך הרצועה, בבית הקברות הזה, ובימים שלפני כן היינו בנוהל קרב. כשזה קרה הייתה באמת התרגשות עצומה, אנשים רקדו - ואנחנו שמחים שנפלה בחלקנו הזכות לקחת חלק במבצע להשבת החטוף האחרון לקבר ישראל".

ממשרד ראש הממשלה נמסר בשעה האחרונה: "בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה".

"ממשלת ישראל השלימה את משימתה המוסרית והערכית להשיב הביתה את כל החטופים, החיים והחללים כאחד. כל 255 החטופים מרצועת עזה הושבו וחולצו ארצה - 168 מתוכם בחיים, ו-87 חללים.

"ליבנו עם משפחת גואילי היקרה ועם כל משפחות החללים החטופים והמשפחות השכולות של המערכה הכבדה. אנו מחבקים את פצועי צה״ל בגוף ובנפש וזוכרים את ההקרבה, הגבורה והמסירות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: ״אין יותר חטופים בעזה. רס"ר רן גואילי ז"ל, גיבור ישראל, שב הביתה. שבו בנים לגבולם ושבו בנות לגבולן. השלמנו את המשימה, כפי שהבטחתי, וכך גם נשלים את כל המשימות שהצבנו בפנינו".

"אני מודה לחבריי בממשלה, ללוחמי צה״ל, השב״כ, המוסד ולכל כוחות הביטחון, לאנשי מערך השו״ן, לנשיא טראמפ וצוותו שפעלו כולם במסירות בלתי נלאית למען משימה קדושה זו״. "וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם יְהֹוָה, וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם" (ירמיהו, פרק ל"א, פסוק ט"ז)".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על זיהויו של החטוף החלל האחרון רן גואילי, שיובא למנוחות ביום רביעי הקרוב. טראמפ כתב ברשת TruthSocial: "איתרנו את החלל החטוף האחרון בעזה. כך, החזרנו את כל 20 החטופים החיים ואת כל המתים! עבודה מדהימה! הרוב חשבו שזה דבר בלתי אפשרי. ברכות לצוות האלופים הנהדר שלי!".

לאחר איתורו של החטוף האחרון רן גואילי, דובר צה"ל הכריז כי "לאחר 843 ימי לחימה בכלל הגזרות, כלל החטופים החיים והחללים הושבו מרצועת עזה לישראל". בצה"ל סיכמו כי "בבוקר 7 באוקטובר 2023, צה"ל כשל במשימתו העיקרית - הגנה על אזרחי מדינת ישראל, אך קם והתאושש כשלנגד עיניו החובה המוסרית להשיב את החטופים.

"מעמד השבת החטופים, ובהם החלל החטוף האחרון, נישא על גבי יותר משנתיים של לחימה עצימה ומבטא את ההבטחה שבין צה"ל לאזרחי המדינה - לא להותיר אף אחד מאחור. נטמיע את לקחי 7 באוקטובר כדי להבטיח שהמאורעות לא יחזרו לעולם".