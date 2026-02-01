כיכר השבת
באורך מאות מטרים

צה"ל השמיד מנהרה בחאן יונס ובה עשרות אמצעי לחימה | תיעוד

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות לטיהור הקו הצהוב | צפו בתיעוד מהשמדת תוואי תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה בחאן יונס (צבא)

השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 בפיקוד אוגדת (143), פועלים בשבועות האחרונים במרחב חאן יונס מזרחית לקו הצהוב, לטיהור המרחב.

הכוחות בשיתוף עם לוחמי יהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים ובו נמצאו שלושה חדרי שהייה ועשרות אמצעי לחימה.

תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבה 188 במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)

בין אמצעי הלחימה שאותרו: כ-45 רימונים, כ-35 מחסניות, כעשרה נשקים מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות RPG, משגר רקטות RPG, כעשרה מטענים ושישה ווסטים.

דובר מציין כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

אמצעי לחימה שאותרו בתוך התוואי התת-קרקעי שהושמד במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי לחימה שאותרו בתוך התוואי התת-קרקעי שהושמד במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)

