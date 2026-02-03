הטקס בחשמונאים - צילום: דו"צ הטקס בחשמונאים | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:22 הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )

טקס מיוחד התקיים היום (שלישי) להחלפת מפקד חטיבת החשמונאים, בהשתתפות חיילי החטיבה, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, רח"ט תומכ"א, תת-אלוף שי טייב, מפקד חטיבת ההפעלה, תת -אלוף שרון אלטיט ועוד, המפקד הנכנס והמפקד היוצא נאמו.

מפקד חטיבת החשמונאים היוצא, אלוף- משנה א' פתח ואמר: "מפקדים, נגדים, לוחמים, מטה החטיבה היקר, מטה חטיבת ההפעלה וזרוע היבשה, חנה בן ישי היקרה, דוד חיון, אסתר ליבו היקרה, משפחתי שלי, משפחת שמר, מכובדי כולם". לאחר הפתיחה אמר המפקד: "עם שני אתגרים גדולים מתמודד עם ישראל מאז חזר לארצו וכינונה של מדינת ישראל. האחד - הגנה מפני אויביו, השני - חיבור חלקי העם אחר 2000 שנות גלות. חטיבת החשמונאים בהיותה חטיבה לוחמת מעלה בה לוחמים בני הציבור החרדי, מהווה חלק מן המענה לשני האתגרים גם יחד". לדבריו: "הקמתה של החטיבה מביאה לחיבור בעם ישראל באשר קיומה שומט את הקרקע תחת אלו המבקשים פילוג, אנו מקיימים מצוות הצלת ישראל מיד צר ושואפים בביעור הרוע מן העולם, אנו משתדלים בפועלנו, בהליכותינו, בהתנהגותנו ופועלים לקדש שם שמיים בצה״ל ובכלל. חטיבת חשמונאים מהווה מקור לתקווה בקרב רבים מישראל". היסטוריה בצה"ל: הרמטכ"ל חתם על פקודת מטכ"ל שתאפשר אורח חיים חרדי קובי אטינגר | 13:59 חיפש מחבלים: הישראלי שנכנס לכלא לכמעט 5 שנות מאסר מסתבך קובי אטינגר | 13:37 "רוח החטיבה" - הסביר המפקד היוצא: "משימת החשמונאי להוות חומה בצורה אל מול אירוע מתפרץ. מצוות החשמונאי להציל ישראל מייד צר. מקור עוצמתו של החשמונאי בהיותו אדם כללי המחובר לכלל ישראל ויוצא בשליחות הכלל. במסירות הנפש אותה יפגין החשמונאי בעבור עם ישראל ימשוך הרבה סיעתא דשמייא בעזרת ד'". לדבריו: "הרוח המניעה אותו בכל מהותו זו התורה הקדושה וירושלים, אנו החשמונאים נילחם מכוחה ובעבורה, בעבורה ומכוחה. זהו המקור הנצחי המבטיח נצחיות עמנו היקר והקדוש וזה מסמן לנו הצפון באשר נראה כי אבדה הדרך. החשמונאים מבורכים מאוד באשר לצדקת דרכינו וזכותנו על ישראל. מפקדי החטיבה מחויבים לאהבת פקודיהם, בהנהגתם יעמדו על המנעד שבין אב ואח גדול בהפגינם דוגמא אישית ללא מיצרים. לוחמי החטיבה - תודה והערכה רבה בעבור היותכם נחשונים, אמיצים, חרף מחירים כבדים והתמודדות מורכבת התייצבתם במסירות שמהווה אור גדול לכולנו, אתם מסמלים בעיניי את נקודת האמת. עוד הוא הוסיף ואמר: "אלפי שנים היינו לאסקופה נדרסת, חששנו להתגרות בגויים, פדינו השבויים בדמים מרובים, העלינו מיסים בכדי לקיים מצוות וללמוד תורה. אתם, לוחמים יהודים חרדים לבשתם הנשק והאפוד ופשטתם הנהגות הגלות. אתם לא חרדי חדש חלילה, "חדש אסור מהתורה" אמר רבי אליעזר בקידושין בהקשר אחר. אתם פשוט משיבים עטרה ליושנה כיהושע, כדוד, כגדעון ועוד".

הטקס בחשמונאים - צילום: דו"צ הטקס בחשמונאים | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:15 הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )

"מפקדים" - אמר המפקד היוצא: "תודה בעבור המסירות וההשקעה. המג"דים, עמרם, הרב א', א', מ״פים, סמג״דים, מ"כים, מ"מים, אנשי המפקדה והתמיכה, הנגדים, מנהלי העבודה, כולם. הכל בזכותכם. אתם עושים דבר גדול. המשיכו בדרככם הטובה, תודה. מטה החטיבה וענף ההנחיה - תודה רבה בעבור משענת איתנה, עמידתכם לימני תמיד הייתה קריטית למימוש הנס הנראה לנגד עינינו. רבים העמלים במלכת ההקמה, שותפים רבים להצלחה.

על המפקד הנכנס אמר: "ש' אחי היקר, זכות גדולה נפלה בחלקך, בטוחני כי תכבוש פסגות נוספות. עוד עבודה רבה לפניך, זו היא רק תחילת הדרך, בהצלחה רבה בעזרת ד'. תודה רבה לאימי היקרה שבזכותה אני מה שאני, אמא של אשתי שתמיד מתייצבת ועוזרת, הילדים היקרים שמתפקדים היטב עם כל מה שאורך חיינו הייחודי מביא. וחשובה מכל אשתי - העוגן, תשובה אחת בפיה תמיד, "אני יודעת שזה חשוב לעם ישראל. תעשה מה שנראה לך הכי נכון. אני אסתדר בכל מקרה בעזרת ד', הכל לטובה".

מפקד חטיבת החשמונאים הנכנס, אלוף- משנה ש' אמר: "מכובדיי כולם, ברגעים מרגשים אלו, אני מקבל את האחריות על חטיבת החשמונאים. חטיבה חיר"ם חרדית, המהווה בית לציבור החרדי. משימת החטיבה להוביל בשדה הקרב במשימות הכי מורכבות של עם ישראל. ויחד עם זאת לשמור ולהקפיד על שמירת תורה ומצוות ועל צביונה החרדי של החטיבה ולוחמיה".

"לפני 18 שנים", אמר המפקד הנכנס: "במהלך קורס קומנדו עליו פיקדת, לימדת אותנו שיותר חשוב ממה אומרים זה מה עושים. בבחינת "כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חכמתו מתקיימת". כך הובלת את החטיבה. בצניעות, בחדוות עשייה, ביראת שמיים, בפיקוד מלפנים ובפרטים. בנית את חטיבת החשמונאים מהיסודות. אני רוצה, בשם עם ישראל, להודות לך. ואני בטוח שתמשיך לעשות חיל בתפקיד הבא. ותודה על חפיפה כנה ואמיתית שהכינה אותי לרגע הזה".

"האמון שנותנים לתהליך", הסביר המפקד הנכנס: "כדוגמת קורס קצינים עצמאי שקורה בתוך המסגרת החטיבתית. זאת אמירה, שצה"ל מתכוון שהתהליך הזה יצליח ושילוב הציבור החרדי הוא אמיתי ואנחנו מתכוונים לעמוד בו. לא כור היתוך, אלא שילוב תוך שמירה על ייחודו של הציבור חרדי ותרומתו לעם ישראל".

"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו", הוסיף המפקד: "אבא ואמא (וגם אחי שכמו תמיד פה) תודה שגידלתם אותי לערכים האלה. בבית ספגתי את האהבת התורה, העם והארץ".

הטקס בחשמונאים - צילום: דו"צ הטקס בחשמונאים | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:10 הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )

עוד הוא הוסיף בתודות: "תודה לילדיי, שהם גם מוריי. אתגר ענק לפנינו, ואני בטוח שכמו תמיד, תהיו איתי בכל מקום בשביל עם ישראל. הכל והכי חשוב, תודה לריבנו של עולם, שבשבילו הכל ולכבודו. לוחמי ומפקדי חטיבת החשמונאים היקרים, בחרדה ויראת קודש אני מקבל עכשיו את האחריות על החטיבה, המשימה ענקית, האתגרים גדולים. נעשה את זה ביחד, ובעזרת ד', נעשה ונצליח. תודה למי שטרח בהכנת הטקס המכובד ולמי שטרח להגיע לכאן. ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום".

הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )

הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )

הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )

הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )

הטקס בחשמונאים ( צילום: דו"צ )