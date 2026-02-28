צפו בתיעוד"אלפא על המטרה" | כך מטוס קרב יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מאיראןמתחילת מבצע 'שאגת הארי', חיל האוויר יירט למעלה מעשרה כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן | תיעוד מיירוט כלי טיס בלתי מאויש על-ידי מטוס קרב (חדשות)בנב. ניסניכיכר השבת | 20:10צפו בתיעוד - צילום: דובר צה"לצפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל10100:00/0:09צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)צה"לאיראןמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (86%)לא (14%)תוכן שאסור לפספס:זה סופי: המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל בתקיפה ישראלית היסטורית | גופתו נמצאה בין ההריסותישראל גראדווהל|21:50ומי עומד לצד איראן? זוהראן ממדאני | ההצהרה המדהימה של ראש עיריית ניו יורקיוסי נכטיגל|21:42שאגת הארי: האם משמרות המהפכה באמת יכולים להטביע נושאת מטוסים אמריקאית?אלי גוטהלף|21:26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:כך מכנים האמריקנים את המבצע נגד איראן | "העוצמה הגדולה ביותר באזור מזה שנים"ישראל גראדווהל|21:20קואליציה ערבית נגד איראן בעקבות המתקפות: "שומרים את הזכות להגיב"אריה רוזן|21:04תיעודים דרמטיים: טילי הטומהוק בשמי איראן והתקיפה על השאהד רגע לפני שיגוריוסי נכטיגל|20:52
