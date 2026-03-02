תיעוד דרמטי: כך ארה"ב השמידה מטוסים איראניים

מבצע "שאגת הארי"תיעוד דרמטי: כך ארה"ב השמידה מטוסים איראנייםפיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM פרסם תיעוד דרמטי של תקיפת מטוסים איראניים | בהודעת הפיקוד נאמר כי "כוחות ארה"ב נוקטים בפעולות נועזות כדי לחסל איומים מיידיים מצד המשטר האיראני. התקיפות נמשכות" | צפו (צבא) בנב. ניסניכיכר השבת | 05:52תקיפת המטוסים האיראניים - צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOMתקיפת המטוסים האיראניים| צילום: צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM10100:00/0:19תקיפת המטוסים האיראניים (צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM)תקיפה באיראןצבא ארה"בפיקוד המרכז של ארצות הבריתמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:כך נראה החורבן: צפו במפת התקיפות המתעדכנת באיראןדוד הכהן וב. ניסני|01.03.26צפו ב"יהלום הכחול": הטיל של רפאל שהחריב את שמי איראןדוד הכהן וב. ניסני|01.03.26נשיא איראן לשעבר שונא ישראל מחמוד אחמדינג'אד חוסל; זה מה שתכנןדוד הכהן|01.03.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"המקלט השכונתי נחרב, הטיל פגע בו ישירות; בתים נהרסו בכל האזור"דניאל הרץ|01.03.26"לא נשב בחיבוק ידיים": איחוד האמירויות שוברת שתיקה מול האש האיראניתדני שפיץ|01.03.26לראשונה אי פעם: איראן תוקפת באירופה; שני טילים בליסטיים שוגרוישראל גראדווהל|01.03.26
