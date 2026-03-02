מבצע "שאגת הארי" תיעוד דרמטי: כך ארה"ב השמידה מטוסים איראניים פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM פרסם תיעוד דרמטי של תקיפת מטוסים איראניים | בהודעת הפיקוד נאמר כי "כוחות ארה"ב נוקטים בפעולות נועזות כדי לחסל איומים מיידיים מצד המשטר האיראני. התקיפות נמשכות" | צפו (צבא)