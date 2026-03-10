כיכר השבת
מבצע "שאגת הארי"

במהלך הלילה: צה"ל תקף מתחם תת-קרקעי בטהרן | זה מה שעשו בו

צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות נוסף בטהרן | הותקף מתחם תת-קרקעי בו התבצעו תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה | בנוסף צה"ל תקף תשתית בתוך המפקדה הראשית של יחידת "כוח קדס" יחד עם אתרי ייצור נוספים של מגוון אמצעי לחימה ומערכות הגנה (צבא)

תקיפת מתחם מחקר ופיתוח של משמרות המהפכה בטהרן (צילום: דובר צה"ל)

ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני. חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, השלים במהלך הלילה (שני) גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות חיוניות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

אחת התקיפות המרכזיות בוצעה לעבר מתחם מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה ששימש את משמרות המהפכה. במתחם זה צה"ל תקף תוואי תת-קרקעי, בו הכוחות החמושים של משמרות המהפכה ערכו ניסויים ובדיקות עבור תהליכי פיתוח וייצור טילים בליסטיים.

המתחם הוקם בלב האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה ("אמאם חסין"), ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס לפעילות מבצעית.

בנוסף למתחם זה, צה"ל תקף תשתית בתוך המפקדה הראשית של יחידת "כוח קדס", יחד עם אתרי ייצור נוספים של מגוון אמצעי לחימה ומערכות הגנה של .

התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו.

