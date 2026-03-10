במהלך הלילה: צה"ל תקף מתחם תת-קרקעי בטהרן | זה מה שעשו בו

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני. חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, השלים במהלך הלילה (שני) גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות חיוניות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

אחת התקיפות המרכזיות בוצעה לעבר מתחם מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה ששימש את משמרות המהפכה. במתחם זה צה"ל תקף תוואי תת-קרקעי, בו הכוחות החמושים של משמרות המהפכה ערכו ניסויים ובדיקות עבור תהליכי פיתוח וייצור טילים בליסטיים.

המתחם הוקם בלב האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה ("אמאם חסין"), ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס לפעילות מבצעית.

בנוסף למתחם זה, צה"ל תקף תשתית בתוך המפקדה הראשית של יחידת "כוח קדס", יחד עם אתרי ייצור נוספים של מגוון אמצעי לחימה ומערכות הגנה של המשטר האיראני.

התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו.