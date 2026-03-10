כיכר השבת
תיעוד דרמטי: רגע לפני השיגור - צה"ל איתר את החולייה ומנע את הירי לישראל

דקות ספורות לפני שיגור שתכננו הרוצחים מאיראן לשלוח לישראל, חיל האוויר איתר וחיסל חוליית שיגור ומנע ירי לעבר שטח מדינת ישראל | צפו בתיעוד שמפרסם כעת דובר צה"ל (חדשות מלחמה)

2תגובות
תיעוד מזיהוי וחיסול חוליית החיילים
תיעוד מזיהוי וחיסול חוליית החיילים| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מזיהוי וחיסול חוליית החיילים (צילום: דובר צה"ל )

: מספר חיילים במערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני - חוסלו אמש (שני) על ידי חיל האוויר.

החיסול של צה"ל התרחש בזמן אמת כאשר הם פעלו במערב ותכננו לשגר טילים לעבר מדינת ישראל.

מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר הופנה מיידית למשימה, השמיד את משגר הטילים, ולאחר מכן חיסל את חוליית השיגור, דקות לפני ביצוע הירי לעבר מדינת ישראל.

"צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים במערב איראן במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

0 תגובות

2
רגע לפני שגרמו אסון, חיל האוויר שלנו הוכיח שוב אין מקום לרוצחים מאיראן כל הכבוד לצה"ל על מקצועיות ומוכנות כל שנייה הייתה שווה חיים של אזרחי ישראל
ניב
1
רגע לפני שיגור הרקטות המאיימות חיל האוויר שלנו איתר וחיסל את חוליית הרוצחים מאיראן אין מילים לתאר את הדריכות והאומץ שלהם כל שנייה שהצליחו לעצור את המרצחים האלה היא חיים של אזרחי ישראל תודה לצה"ל אתם לא רק מגנים אתם מפסיקים את הרשע בטרם פוגע
הדס

