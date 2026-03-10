מבצע שאגת הארי: מספר חיילים במערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני - חוסלו אמש (שני) על ידי חיל האוויר.

החיסול של צה"ל התרחש בזמן אמת כאשר הם פעלו במערב איראן ותכננו לשגר טילים לעבר מדינת ישראל.

מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר הופנה מיידית למשימה, השמיד את משגר הטילים, ולאחר מכן חיסל את חוליית השיגור, דקות לפני ביצוע הירי לעבר מדינת ישראל.

"צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים במערב איראן במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.