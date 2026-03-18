הותקפו מפקדות שאחראיות לדיכוי מחאות | צה"ל השלים מטס נוסף בטהרן

צה"ל השלים מטס תקיפה רחב בטהרן | הותקפו מפקדות של משטר הטרור האיראני | מפקדות שהיו אחראיות לדיכוי המחאות באיראן (חדשות)

פיקה בנושא תקיפת מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של ביטחון הפנים (דובר צה"ל)

במסגרת מטס תקיפה נרחב של בטהרן אתמול (שלישי), חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני.

בין המפקדות שהותקפו בטהרן:

• מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, האחראית על התמודדות עם מחאות והפרות סדר ב

• מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של כוחות ביטחון הפנים

• מפקדה השייכת למערך הטילים הבליסטיים

בצה"ל ציינו כי במקביל,הותקפו מספר מערכות הגנה אוויריות במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

חיסול כירורגי של עמדת הבסיג'
חיסול כירורגי של עמדת הבסיג' (צילום: דובר צה"ל)
חיסול כירורגי של עמדת הבסיג' (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר: "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".

כזכור, אתמול, לאחר חיסולו של מפקד יחידת הבסיג', חיל האוויר תקף חיילים ועמדות של יחידת הבסיג' שנפרסו ברחבי טהרן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

