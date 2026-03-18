סיכול פעילים והשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
במסגרת מהלך ההגנה הקדמי, כוחות חטיבה 300 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בפשיטות ממוקדות בדרום לבנון להשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה.
בשבוע אחרון, הכוחות השמידו יותר מ-80 תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה וחיסלו שני פעילים שיצאו מאיתור במרחב.
דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולמניעת התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה".
